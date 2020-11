Fedez ha mostrato sui social di aver accompagnato sua moglie Chiara Ferragni alle ecografie della loro seconda figlia in arrivo. A tanti futuri genitori però, non sarebbe concesso lo stesso trattamento.

A causa delle nuove norme per l’emergenza Coronavirus sia negli ospedali che nelle cliniche private sarebbe vietato l’ingresso dei futuri papà alle visite pre-parto (ecografie comprese). Selvaggia Lucarelli ha condiviso sui social numerosi messaggi di future mamme e futuri papà indignati per “la differenza di trattamento” usata con i Ferragnez, visto che Fedez – come ha mostrato lui stesso – ha accompagnato sua moglie alle ecografie della loro seconda bambina in arrivo.

Fedez alle ecografie della figlia: la polemica

Sui social Selvaggia Lucarelli ha condiviso alcuni messaggi ricevuti da futuri genitori indignati per il fatto che Fedez e Chiara Ferragni abbiano assistito insieme alle ecografie della loro secondo figlia in arrivo. Lo stesso rapper ha mostrato sui social di esser stato presente a una visita durante la quale stringeva emozionato la mano di sua moglie.

A causa delle norme anti-Coronavirus però, da mesi i futuri papà non sarebbero ammessi – così come altri familiari – alle visite pre-parto: “Anche io sarò papà come Fedez e anche mia moglie è seguita in Mangiagalli (…) non ho mai potuto provare l’emozione di vedere un’ecografia dal vivo. Le regole devono essere uguali per tutti”, ha scritto un utente a Selvaggia Lucarelli. Per il momento Fedez e Chiara Ferragni non hanno replicato né fornito spiegazioni in merito alla vicenda, che sui social sta scatenando un vero e proprio putiferio.

La seconda figlia in arrivo

La coppia ha annunciato via social l’arrivo della loro seconda bambina, previsto per marzo (come quello del loro primo figlio, Leone). A causa della pandemia in corso l’influencer ha deciso di partorire in Italia, mentre il primo figlio della coppia era nato a Los Angeles (così da avere fin da subito la doppia cittadinanza).

