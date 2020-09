Adua Del Vesco si è lasciata andare a pesanti confessioni col suo ex, Massimiliano Morra, che sembrano fare riferimento a una presunta setta legata al mondo dei vip.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra si sono rappacificati nella casa del GF Vip, ed entrambi hanno ripercorso alcuni episodi drammatici del loro passato. In particolare i due attori hanno fatto riferimento a una persona cattiva (che hanno definito “Lucifero in persona”) che li avrebbe costretti a fare cose contro la loro volontà -spingendo per altro la Del Vesco verso l’anoressia.

Durante le loro confessioni notturne i due attori sembrano anche aver fatto riferimento a Teodosio Leosito (regista con cui entrambi hanno lavorato) rivenuto morto nel suo appartamento l’8 gennaio 2019.

“Hai visto cosa è successo? (…) Io me ne sono scappata, io da lì poi di notte me ne sono scappata, di nascosto. Se rimanevo lì facevo la sua fine (…) Non lo sai quello che ho passato. Ero veramente sola. Con quella cosa che è successa, lui ha liberato me. Perché forse io ad oggi non stavo qua“, ha detto Adua Del Vesco a Massimiliano Morra durante la notte.

Adua Del Vesco

Del Vesco: le confessioni sulla presunta setta

Durante la notte al Grande Fratello Vip Adua Del Vesco e Massimiliano Morra si sono abbandonati ad alcune confessioni sul loro passato e hanno gettato pesanti ombre su un misterioso personaggio (mai nominato direttamente dai due) che li avrebbe manipolati e costretti a fare cose contro la loro volontà. In particolare l’attrice ha rivelato di aver sofferto di anoressia a causa dell’influenza negativa di quest’uomo, che l’avrebbe costretta a stare lontana per molto tempo dalla sua famiglia.

“Niente vale tutti gli anni che ho perso accanto ai miei genitori, tutti gli anni che potevo passare con il mio ragazzo, con il quale non sono potuta stare per suo volere. (…) Quegli anni, quei momenti, gli anni di vita che ho perso dei miei genitori non me li darà indietro più nessuno”, ha detto l’attrice, mentre Morra ha risposto:

“L’ultimo periodo è stato per me il peggiore. Era diventata una cosa improponibile ormai (…) Ho detto, mo che ca*zo faccio? Ti ricordi quella sera che è successo? (…) Tutto è nato da lì, poi è stato tosto perché ricevevo delle telefonate, istigazioni”. Da ciò che i due si sono detti in privato durante la notte, sembra plausibile che abbiano fatto parte di una sorta di “setta” legata al mondo vip, ma per il momento la voce non ha trovato conferme. I due confesseranno mai pubblicamente cosa sia accaduto?