Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip si confessa: “Ho sacrificato tante cose per stare con Briatore” e parla anche della morte della mamma.

Elisabetta Gregoraci si confessa al Grande Fratello Vip. Sul divano, insieme a Matilde Brandi e Stefania Orlando, Elisabetta ha ammesso quanto sia stato impegnativo stare insieme a Briatore: “Io avevo un ruolo preciso con Flavio, non puoi lasciare solo un uomo come lui devi seguirlo”. In un clima di affetto e confessioni ha poi raccontato anche del dolore per la malattia e morte della mamma.

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci racconta di Flavio Briatore

“Ho rinunciato a cose televisive perché avevo un ruolo preciso“, ha ammesso Elisabetta nelle riprese postate anche su Instagram.

“Ho cambiato la mia vita e l’ho seguito, ma è stato molto impegnativo. Ho dovuto sacrificare le mie cose per stare accanto a un uomo così. Facevo una vita di pubbliche relazioni: un giorno con il presidente Obama quasi, poi sono stata invitata alla casa bianca. Ho imparato tante cose, delle cose molto belle, però me ne ha tolte altre”.

Viaggi, rappresentanza e pubbliche relazioni, questo il compito di Elisabetta quando stava con Flavio. Come ha detto lei: “Avevo 24 anni, ero una bambina ma sono sempre stata più inquadrata”. Poi ha ammesso quanto si è persa in quegli anni per seguirlo: “Non potevo fare neanche un aperitivo con le amiche. Ho fatto la mia prima vacanza con amici quando avevo 38 anni”.

La commozione di Elisabetta quando parla della mamma

Il discorso si è poi spostato sulla mamma di Elisabetta, morta dopo una lunga malattia poco dopo la nascita del piccolo Nathan Briatore.

“Sono venuta al GF per avere un attimo di spensieratezza – ha detto -. Non sono mai stata spensierata nella mia vita a partire da quando mamma non è stata bene. Avevo 12 anni quando si è ammalata e il dottore ci ha detto: ‘La saluti che tra 1 mese muore’. Non è andata così ma io e mia sorella siamo rimaste traumatizzate e anche quando è successo… non sei mai preparato e non guarisci a un dolore così”.

Con tanta commozione Elisabetta ha poi proseguito così: “L’ho vestita io. Pensate che è morta 15 giorni prima del matrimonio di mia sorella”. E infine, con gli occhi lucidi di commozione, ha detto: “Mi ha salvato mio figlio Nathan, non aveva neanche 1 anno”.