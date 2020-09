Dopo l’addio ai titoli nobiliari l’ex duchessa Meghan Markle si candiderà alle presidenziali negli States? Il rumor si fa sempre più insistente.

Un rumor riguardante la presunta candidatura di Meghan Markle alle presidenziali degli Stati Uniti ha fatto rapidamente il giro del mondo, e a quanto pare sarebbe giunto persino alle orecchie del presidente Trump, che a quanto riporta TgCom24 avrebbe commentato la notizia affermando: “Non sono un suo fan ma auguro molta fortuna al principe Harry, ne avrà bisogno”. Per il momento la voce non ha ricevuto conferme ufficiali, ma secondo Vanity Fair Usa l’ex duchessa sarebbe pronta a seguire i passi di una delle donne da lei più ammirate: Michelle Obama.

Meghan Markle si candida alle presidenziali? Lo scoop

Dopo l’addio ai titoli nobiliari e il trasferimento negli States, Harry e Meghan Markle avrebbero firmato un accordo con Netflix per diventare produttori di film e documentari. A quanto riporta Vanity Fair Usa l’ex duchessa di recente avrebbe telefonato agli elettori insieme all’attivista Gloria Steinem, chiedendo loro se voteranno alle prossime elezioni.

Che Meghan fosse impegnata politicamente è cosa nota fin da quando è stata duchessa del Sussex, e anche nel Regno Unito la questione le è valsa non poche antipatie. L’ex duchessa confermerà mai le voci riguardanti la sua presunta carriera politica?

La nuova vita negli States

Per il momento Harry e Meghan non hanno ancora rivelato quali progetti li attenderanno in futuro, e le voci riguardanti la volontà dei due di dare vita a una presunta associazione benefica sono ormai intermittenti. La coppia ha acquistato una casa a Santa Barbara, dove si sarebbero recati a vivere insieme al loro bambino, il piccolo Archie Harrison. Grazie all’accordo con Netflix avrebbero sanato i loro “debiti” con la Corona britannica, risarcendo i costi utilizzati per la ristrutturazione di Frogmore Cottage.