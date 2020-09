Harry e Meghan hanno chiuso i loro “debiti” con la Corona in un’unica soluzione, risarcendo ben 2,4 milioni serviti per la ristrutturazione di Frogmore Cottage.

Al loro addio alla Corona britannica la Regina aveva specificato che Harry e Meghan Markle avrebbero dovuto restituire il denaro (ovvero i soldi dei contribuenti) da loro utilizzato per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, la casa in cui avevano vissuto prima della nascita del piccolo Archie Harrison. I due sarebbero riusciti ad ottenere il denaro con il contratto da loro firmato con Netflix e avrebbero restituito la bellezza di 2,4 milioni in un’unica soluzione (e non a rate come in molti avrebbero pensato).

Harry e Meghan, chiusi i conti con la Corona

Il Sole24Ore ha fatto sapere che un portavoce dei duchi del Sussex avrebbe annunciato che Harry e Meghan avrebbero saldato i loro conti con la Corona britannica. I due ex duchi avrebbero ottenuto il denaro necessario dall’accordo con Netflix da loro recentemente firmato, e che li renderà produttori di film e documentari sulla nota piattaforma.

Harry d’Inghilterra Meghan Markle

Nel frattempo i due sembrano finalmente aver trovato una sistemazione definitiva negli Stati Uniti (a Santa Barbara) dove hanno deciso di trasferirsi dopo l’addio ai titoli nobiliari. Sembra che Harry e Meghan abbiano traslocato almeno 3 volte nell’ultimo anno: da Frogmore Cottage (la residenza che gli era stata affidata dopo le nozze e che avevano profumatamente ristrutturato) passando per la casa in affitto a Los Angeles e, infine, alla villa da sogno a Santa Barbara, dove hanno deciso di sistemarsi in via definitiva.

La quarantena di Harry, lontano da casa

I due ex duchi hanno trascorso la quarantena negli States, affiancati dal costante sostegno di Doria Ragland, madre di Meghan. La coppia, a causa dell’emergenza Coronavirus, è stata per mesi lontana dalla famiglia Reale, e si vocifera anche che Meghan abbia impedito ad Harry di tornare a casa quando suo padre, il Principe Carlo, è risultato positivo a Covid-19 (ed è poi miracolosamente guarito).