Gemma Galgani, protagonista del trono Over di Uomini e Donne, si presenta in studio ritoccata: durante l’estate 2020 ha fatto un lifting per tirare le rughe.

“Ho 70 anni e ho un entusiasmo di vita che non è paragonabile alla mia età anagrafica”. Queste sono le parole di Gemma Galgani, registrate in un video, che spiegano come mai l’ospite del trono Over di Uomini e Donne abbia deciso di sottoporsi a un lifting durante l’estate. L’attesa di vedere Gemma era alta per tutti gli appassionati del programma: e così la Dama si è mostrata dopo il ritocchino.

Il lifting di Gemma: la scelta

Durante la puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha mandato in onda un video della frizzante Gemma in compagnia del chirurgo plastico Marco Gasparotti, colui che avrebbe livellato tutte le rughe sul viso della Galgani durante l’estate.

“L’intento sarebbe quello di ravvicinare un po’ l’età anagrafica e l’età del mio spirito – ha ammesso Gemma al dottore -. Io non ho paura di niente, l’unica cosa a cui tengo è di rimanere me stessa“. Un intervento misurato e non trasvolgente è quello che ha chiesto la Galgani al dottore, che ha risposto così: “La chirurgia estetica, fatta bene, è una chirurgia che non si vede”.

L’ingresso in studio di Gemma Galgani e le frecciatine di Tina

Negli spot precedenti alla messa in onda della “puntata rivelatrice” Gemma si è detta preoccupata, ma così non è sembrata all’ingresso in studio. Una nuova Gemma ha salutato Maria, Tina, Gianni e tutti i presenti, visivamente contenta del risultato finale del lifting.

La dispettosa Tina Cipollari tuttavia non è riuscita a trattenersi e, mentre Gemma si diceva contenta di essere tornata e si complimentava per il nuovo studio, ha commentato: “Si è rinnovato tutto non solo la tua faccia Gemma. Si è rinnovato anche lo studio per adeguarsi alla tua nuova giovinezza”.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/gemma.galgani/?hl=it