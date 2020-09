Vedere Gianluca Vialli cantare accanto a Roberto Mancini in Nazionale ha emozionato fan e tifosi. L’ex attaccante di Juventus è riuscito a superare il tumore al pancreas.

Sono stati mesi durissimi per Gianluca Vialli, che ha combattuto strenuamente contro un cancro al pancreas. L’ex attaccante di Sampdoria e Juventus ha ammesso apertamente le sue paure, ma ha vissuto la malattia con discrezione e riserbo, senza suscitare clamore attorno alla sua condizione. Oggi, finalmente, starebbe bene, e vederlo cantare l’inno nazionale accanto a Roberto Mancini poco prima del fischio d’inizio contro l’Olanda è stato per molti come assistere ad un inno alla vita.

Gianluca Vialli: la guarigione

Non ha mai cercato sensazionalismi o attenzioni Gianluca Vialli, che finalmente è riuscito a guarire dalla grave forma di cancro che lo ha afflitto per mesi. In tanti erano rimasti sconvolti nel vedere il suo fisico cambiare progressivamente a seconda delle cure a cui l’ex calciatore è stato costretto a sottoporsi.

GIANLUCA VIALLI

“Gli ultimi esami hanno evidenziato che non ci sono più segni della malattia. Anche per uno tosto come è stato difficile”, ha raccontato a La Repubblica una volta guarito, e aveva aggiunto: “Adesso mostro le mie paure con orgoglio, sono il simbolo di quello che ho passato. Adesso capisco che quando voglio piangere posso farlo senza vergogna”.

Il sostegno della famiglia

Fin dall’esordio della sua malattia Vialli ha affermato che ad aiutarlo ad uscire da questo momento particolarmente difficile e doloroso sarebbe stata la sua famiglia, il cui sostegno sarebbe stato per lui fondamentale:

“Le mie figlie mi hanno aiutato e ho chiesto a mia moglie, quale trucco fosse migliore. Abbiamo riso, perché devi ridere e trovare il lato divertente delle cose se puoi. Mi ha salvato dalla follia”, ha raccontato al Times l’ex calciatore.

Vialli è sposato dal 2003 con la stupenda ex modella Cathryn White-Cooper, madre delle sue due figlie, Olivia e Sofia