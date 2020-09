Michelle Obama si è messa a dispensare consigli di coppia ed è finita col raccontare degli inediti retroscena sulla sua vita privata con l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama.

Non è la prima volta che Michelle Obama rivela particolari inediti della sua vita privata, e in passato non ha nascosto che lei e Barack Obama – nonostante un grande amore e la nascita di due figlie – abbiano vissuto profondi problemi di coppia. In alcune dichiarazioni fatte al suo podcast – e riportate da Vanity Fair – Michelle Obama ha confessato:

“Se ci fossimo arresi di fronte alle crisi, io e Barack ci saremmo presi e mollati di continuo. E invece ora abbiamo un matrimonio davvero saldo. Se avessi gettato la spugna, se me ne fossi andata in quei momenti difficili, allora non avrei vissuto anche la tutta la bellezza che è arrivata dopo.”

Michelle Obama

I consigli d’amore dell’ex first lady

Da Tinder ai segreti per una vita matrimoniale apparentemente perfetta: Michelle Obama non è solo un’attivista, ex first lady, avvocatessa e icona di stile. Oggi la moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti è anche la seguitissima autrice di un podcast a suo nome, in cui tra le altre cose si è divertita a dispensare consigli d’amore e di coppia.

L’ex first lady ha confessato all’interno del podcast di aver vissuto in passato dei momenti difficili con suo marito, Barack Obama, e che però non si sarebbe arresa. Oggi i due sarebbero più felici e affiatati che mai dopo ben 28 anni di nozze.

“Sono state tante le volte in cui avrei solo desiderato buttare Barack dalla finestra. E questi periodi difficili possono durare a lungo. Anche anni e anni“, ha dichiarato scherzosa Michelle Obama. Impietoso invece il suo giudizio su Tinder, l’App di incontri che ha spopolato in mezzo mondo: “Non è certo la via di accesso a una relazione stabile”, ha dichiarato. I suoi giovani fan seguiranno il suo consiglio?