Mentre l’Italia intera è scossa per lo spietato omicidio di Willy, il 21enne Capoverdiano ucciso da alcuni coetanei, degli amici del ragazzo avrebbero riportato una frase shock pronunciata dai parenti dei 4 arrestati.

Secondo quanto riportato da La Repubblica i familiari dei 4 arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte (il ragazzo di 21 anni che aveva tentato di difendere un proprio amico da una possibile rissa) avrebbero detto: “Cosa avranno mai fatto? In fondo era solo un extracomunitario…”. La vicenda ha indignato e scosso mezza italia e sui social contro gli autori del gesto si è scatenata una vera e propria campagna d’odio, acuita ancora di più dalla frase shock attribuita ai parenti.

Sarebbero stati gli amici di Willy a riportare alle forze dell’ordine la frase shock che i parenti dei 4 arrestati avrebbero pronunciato in questura. Al momento sembra che le indagini non abbiano escluso l’aggravante razziale né la vicinanza degli aggressori ad ambienti di estrema destra. Contro i 4 coetanei autori del gesto si è scatenata una vera e propria campagna d’odio sui social, dove centinaia di cittadini hanno chiesto per loro una pena esemplare.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/gpasotti/?hl=it

La storia di Willy ha commosso migliaia di persone: il ragazzo avrebbe difeso dai 4 “picchiatori” un suo amico, e nel tentativo di placare la rissa avrebbe scatenato la furia dei coetanei, che dopo l’omicidio si sarebbero allontanati come se nulla fosse.

Alessandro Bianchi: le scuse di uno dei fratelli

“Io non ho colpe, ma chiedo perdono per la morte di Willy. Se servisse, se potesse restituire loro il figlio, andrei dai genitori di Willy e mi farei linciare. Darei la mia vita per quella di Willy”, avrebbe detto a La Stampa Alessandro Bianchi, fratello maggiore di Gabriele e Marco (due dei ragazzi attualmente in custodia per l’omicidio di Willy).

“Era così piccolo, non posso pensare che i miei fratelli gli abbiano menato mentre stava a terra, conoscendo la loro esperienza nelle arti marziali, un ragazzino che se lo avessero visto da qualche parte mentre qualcuno lo aggrediva, avrebbero massacrato gli altri per salvare lui”, avrebbe ulteriormente aggiunto il ragazzo.

