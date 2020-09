Dopo quella che sembrava una rottura irreparabile Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di darsi una seconda possibilità. I due sono stati paparazzati insieme per le vie di Milano.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati insieme: a testimoniarlo alcuni scatti di Chi, dove si vedono i due – mano nella mano – passeggiare per Milano. Dopo le vacanze in Sardegna Chechu e Ignazio avevano smesso di mostrarsi insieme sui social e la chef Caterina Bernal aveva rivelato al settimanale di Signorini che Ignazio le avrebbe fatto delle avances (affermando tra le altre cose di essere single). Tra l’ex ciclista e la sorellina di Belen è pace fatta?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo insieme

Cecilia e Ignazio sono tornati insieme: più felici e innamorati che mai – almeno apparentemente – i due sono stati paparazzati per le vie di Milano durante una romantica passeggiata. La coppia sembrava essersi detta definitivamente addio dopo le vacanze in Sardegna, ma nessuno dei due ha mai confermato o smentito la notizia.

Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez era partita da sola per una vacanza in barca con la sorella Belen, mentre Ignazio – secondo il settimanale di Signorini – avrebbe fatto delle avances alla stupenda chef argentina Caterina Bernal.

L’inizio della storia d’amore

Cecilia Rodriguez è notoriamente molto gelosa, ma a quanto pare la storia con Ignazio per lei sarebbe stato tanto importante da mettere da parte rancori e gelosie. I due si sono innamorati nella casa del Grande Fratello Vip nel 2017, e da allora sono inseparabili. Dopo il reality show sono andati presto a convivere e da tempo si vocifera che siano intenzionati a convolare a nozze o ad avere un bebè insieme.

Quello accaduto in Sardegna sarà stato solo un incidente di percorso? Stando agli scatti postati da Cecilia via social sarebbe stata lei a recarsi in Trentino da Ignazio per un chiarimento. Questa volta la storia proseguirà senza intoppi?