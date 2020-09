L’ex calciatore se l’è vista brutta: incidente per Ciccio Graziani, è caduto in casa ed è finito in ospedale ad Arezzo nel reparto di rianimazione.

Un incidente domestico che poteva davvero costare caro all’ex attaccante del Torino, Roma e Fiorentina. Ciccio Graziani è caduto da una scala in casa e le sue condizioni sono parse subito preoccupanti, tanto da rendere necessario il ricovero in rianimazione dell’ospedale di Arezzo. Ora Ciccio sta meglio ma resta comunque ancora nella struttura, pur in altro reparto.

Le condizioni di Ciccio Graziani dopo l’incidente

L’ex bomber avrebbe diverse costole rotte, una tipologia di frattura dolorosa e delicata per il dirigente sportivo classe 1952. E’ proprio per la gravità delle lesioni riportate che è rimasto due giorni ricoverato nel reparto di rianimazione in via precauzionale nell’ospedale San Donato di Arezzo. Dopo che le sue condizioni sono migliorate è stato trasferito nel reparto di degenza ordinaria.

Ciccio Graziani

Gli auguri della Gazzetta e la carriera di Ciccio

La preoccupazione per le sue condizioni non riguardava solo amici e famigliari, ma anche i tanti tifosi che si sono affezionati a Francesco (detto Ciccio) e le tante testate giornalistiche che hanno parlato del suo incidente. La Gazzetta dello Sport, di Rcs MediaGroup presieduta da Urbano Cairo, dopo aver raccontato dell’incidente e delle sue condizioni gli ha augurato pronta guarigione.

Ciccio non ha solo giocato e raggiunto alcuni traguardi importanti nel mondo del calcio, come ad esempio la vittoria dello scudetto con il Torino nel 1976 o l’epico mondiale del 1982 con Italia vincitrice. Ciccio è diventato un dirigente sportivo e allenatore e si è fatto conoscere per radio nel suo lavoro da cronista e in televisione mentre allenava il Cervia, squadra protagonista di“Campioni, il sogno”. Il reality è andato in onda per due edizioni dal 2004 al 2006 e riprendeva gli allenamenti e le partite della squadra promossa in Serie D dopo la prima stagione del programma.