Emma Marrone è stata travolta da una valanga d’insulti per una foto circolata sui social in cui la si vede insieme a Kanye West.

Emma Marrone è stata vittima di una situazione a dir poco surreale. Sui social è circolato un suo scatto in compagnia di Kanye West, ma molti utenti non l’hanno riconosciuto e hanno accusato la cantante di “aver pubblicizzato una sua buona azione” facendosi vedere con un uomo di colore, mentre altri ancora l’avrebbero provocata scrivendole di offrire “al povero uomo nero” anche un lavoro. La cantante ha replicato indignata via social: “Quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo Paese. Iniziamo a punire le parole o va bene così sempre?”.

Questo “ragazzo nero” è kanye West.

E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo paese.

Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre?

Emma Marrone e Kanye West: gli insulti shock

Un’ondata di commenti razzisti si è scatenata contro Emma Marrone e Kanye West. La cantante è stata accusata da decine e decine d’utenti (ignari che quello ritratto accanto a lei fosse il noto musicista marito di Kim Kardashian) di essersi mostrata simpatizzante verso “le persone di colore” o di aver usato i social per “pubblicizzare una buona azione”.

La vicenda risulta ancora più sinistra se si pensa alla tragica morte di Willy Monteiro Duarte, il 21enne capoverdiano ucciso da 4 coetanei solo qualche giorno fa, a Colleferro. Sulla vicenda si era espressa anche Emma Marrone – così come molte altre celebrità – scrivendo un lungo post via social.

L’episodio di cui la cantante è stata protagonista ha creato a sua volta un’ondata di indignazione, e in tanti via social si sono detti increduli per i messaggi d’odio che lei ha ricevuto.

Le celebrità contro il razzismo

In queste ore in tanti si sono uniti al coro d’indignazione via social per l’omicidio di Willy. Tra loro, oltre a Emma Marrone, anche Giorgio Pasotti e Chiara Ferragni. La famosa influencer – che insieme a molti altri vip ha preso parte alle manifestazioni di Black Lives Matter dopo l’uccisione di George Floyd – ha fatto le sue condoglianze via social alla famiglia del ragazzo scomparso, e ha scritto: “Dove andremo a finire?”