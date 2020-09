Un Pomeriggio infuocato al salotto tv di Barbara D’Urso: tra Simona Izzo e la madre di Luigi Mario Favoloso per poco non sono volati coltelli.

A Pomeriggio Cinque si è accesa una lite a colpi d’insulti tra Simona Izzo e Loredana Fiorentino, madre di Luigi Favoloso. Al centro del dibattito il lato B di Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati, che è stata travolta da una bufera via social per aver modificato delle foto del suo fondoschiena. La madre di Favoloso a Pomeriggio Cinque si è rivolta alla Michelazzo dicendo:

“Ho dieci anni più di te e non sono ridotta così, con tutta quella cellulite. Se vogliamo fare una gara di lato B io ci sto…”. La sua affermazione ha mandato su tutte le furie Simona Izzo così come la conduttrice Barbara D’Urso, che ha preso le distanze dalla vicenda.

Simona Izzo è tornata in tv da mezz’ora e mi ha già ricordato perché sono suo stan account sempre e comunque.#pomeriggio5 pic.twitter.com/2cVm7jD444 — mat is smiling ☻ (@ahoy_boy98) September 8, 2020

Simona Izzo contro Loredana Fiorentino: è bufera

Nei giorni scorsi sui social è circolata una foto di Eliana Michelazzo in bikini con lato B (e cellulite) in bella vista. Peccato che più tardi la showgirl abbia postato sui social una foto con il suo fondoschiena in primo piano, e che nello scatto della cellulite non vi fosse traccia. Stando a quanto da lei affermato a Pomeriggio Cinque la foto sarebbe stata ritoccata – in peggio – mentre quella autentica sarebbe stata quella da lei condivisa sui social. “Non accetto completamente il mio corpo ma la foto che gira sui social è falsa”, ha affermato Eliana Michelazzo.

Barbara D’Urso

La madre di Luigi Favoloso ha colto l’occasione per far notare che invece il suo, di lato B, sarebbe in gran forma, e la questione ha generato un putiferio. Simona Izzo ha preso le difese della Michelazzo, e ha affermato:

“È brutto sentire quelle parole verso una ragazza che potrebbe essere tua figlia. Non tutte hanno la fortuna di avere le tue gambe. Ma prima o poi anche le tue gambe caleranno e allora dovrai rassodare il cervello…”. Anche la conduttrice Barbara D’Urso ha preso le distanze da quanto affermato dalla madre di Luigi Favoloso, che nonostante questo non si è voluta scusare con l’ex manager di Pamela Prati per quanto da lei affermato.