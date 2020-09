Belen Rodriguez è stata sorpresa a cena con quello che sarebbe il suo nuovo compagno: l’hair stylist Antonino Spinalbese.

Dopo un bacio infuocato a Ibiza, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono stati paparazzati di nuovo insieme, ma questa volta è stato Chi a immortalarli a cena in compagnia di amici a Milano. Era stata la stessa showgirl a condividere alcune stories della serata via social per privare i paparazzi – che li attendevano fuori dal ristorante – dello scoop. Dopo il flirt con Gianmaria Antinolfi e la fine (per la seconda volta) del suo matrimonio con Stefano De Martino, per la showgirl sarà la volta buona?

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese a cena insieme

Belen Rodriguez ha deciso di non nascondersi più: finalmente la showgirl ha deciso di mostrarsi in compagnia della sua nuova fiamma, l’hair stylist milanese Antonino (che avrebbe circa 10 anni meno di lei). I due sono stati paparazzati una prima volta a Ibiza dove si sarebbero scambiati un bacio infuocato.

Belen Rodriguez

Poche settimane prima Belen era stata paparazzata in atteggiamenti intimi con Gianmaria Antinolfi, che stando a TgCom24 avrebbe sorpreso la showgirl e la sua nuova fiamma nel locale di Milano dove si sarebbero recati con gli amici. Antinolfi si sarebbe guardato bene dal salutarli, ma avrebbe scambiato alcune occhiate infuocate con la showgirl.

Il silenzio di Belen e i misteri di De Martino

Dopo la rottura con Stefano De Martino Belen Rodriguez non ha detto nulla a proposito della sua vita privata, e tanto meno ha spiegato perché tra lei e il marito l’amore sia nuovamente giunto al termine.

Nel frattempo anche il ballerino è stato pizzicato in compagnia di un’altra (una modella di nome Fortuna) durante un week end in barca, e sembra quindi chiaro che anche lui abbia deciso di mettere una pietra sopra alla fine della relazione. I due sveleranno mai cosa sia accaduto veramente tra loro?