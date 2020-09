Archiviata per la seconda volta la liaison con Belen Rodriguez sembra proprio che Stefano De Martino si sia presto riconsolato. Il ballerino è stato pizzicato con la sua presunta nuova fiamma.

Mentre ancora circolano rumor riguardanti un suo presunto tentativo di riconquistare Belen Rodriguez, Stefano De Martino smentisce tutte le voci sul suo conto dopo una paparazzata di Gente, che lo ha pizzicato in barca in compagnia di una sensuale modella campana di nome Fortuna. Se i due stiano insieme non è dato sapere, ma a giudicare dalle foto ci sarebbe una certa intimità tra il ballerino e la ragazza.

De Martino: la presunta nuova fiamma

Dopo la seconda, definitiva rottura da Belen Rodriguez – giunta come un fulmine a ciel sereno a quasi un anno dal ritorno di fiamma – Stefano De Martino ha traslocato in un nuovo appartamento a Milano e adesso, a quanto pare, avrebbe anche iniziato ad aprire il suo cuore a nuove possibilità. Il ballerino è stato sorpreso da Gente mentre era in barca con una ragazza di nome Fortuna, e secondo il settimanale i due farebbero coppia fissa. Sarà vero?

De Martino ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e dopo la sua prima rottura dall’ex moglie si è vociferato per tempo un suo possibile legame con Gilda Ambrosio, mai confermato da nessuno dei due diretti interessati.

Belen Rodriguez nel frattempo ha trascorso le vacanze estive a Ibiza dove è stata sorpresa a scambiarsi baci bollenti con Gianmaria Antinolfi e poi con l’hair stylist Antonino Spinalbese. Anche la showgirl non ha rilasciato dichiarazioni in merito ai flirt che le sarebbero stati attribuiti, e sui social i fan sono in attesa di sapere perché anche questa volta tra lei e Stefano De Martino l’amore non sia durato. I due sveleranno mai la verità?