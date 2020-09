Nel giorno del suo 61esimo compleanno Marco Baldini ha annunciato il lieto evento: lui e la sua compagna, Aurora, avranno presto un bebè.

Marco Baldini sta per diventare padre per la prima volta a 61 anni: il conduttore radiofonico ha annunciato la lieta notizia via social con uno scatto in cui era intento a baciare il pancione della sua compagna, Aurora. I due sono legati da circa 5 anni e lo stesso Baldini aveva rivelato a Vieni da me di sognare presto un figlio. A quanto pare il destino ha esaudito il suo sogno, e presto il conduttore potrà finalmente conoscere il suo bambino.

“Questo è il regalo più bello che mi ha fatto Aurora”, ha scritto Baldini nel suo tenero post via social.

Marco Baldini papà per la prima volta: l’annuncio

Molto presto Marco Baldini diventerà papà e a giudicare dal suo post via social il conduttore sarebbe fuori di sé dall’entusiasmo. Lui e Aurora – la compagna più giovane da lui conosciuta casualmente in un locale – stanno per diventare genitori. Proprio la compagna del conduttore sarebbe colei che è riuscita a far superare a Baldini il suo “periodo buio” (ovvero quando il conduttore sprofondò nella depressione e nel gioco d’azzardo).

MARCO BALDINI

All’epoca il conduttore era sposato con Stefania Lillo, e fu lui stesso ad ammettere che il matrimonio sarebbe finito a causa delle sue dipendenze dalla ludopatia.

Il primo incontro con Aurora

Marco Baldini ha raccontato il suo incontro casuale con la sua compagna, Aurora, rivelando che all’epoca lei non avesse idea di chi lui fosse. I due si sono conosciuti in un locale e da allora sono insperabili.

Nel salotto televisivo di Caterina Balivo il conduttore radiofonico ha raccontato tutto il suo amore per la sua compagna, nonostante la loro differenza d’età:

“Abbiamo 26 anni di differenza.(…) la differenza non mi spaventa perché la grande è lei. Fisicamente va tutto bene. A me ha dato una ventata d’energia, un’altra vita. Devo ringraziarla perché è sempre merito delle donne. Non nel caso mio, ma accanto ad una grande conquista c’è sempre una grande donna”, aveva confessato Baldini a Vieni da Me.