Dopo essere risultato positivo al Coronavirus l’ex premier Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano.

Sarebbe stato ricoverato in via precauzionale Silvio Berlusconi, che per il momento non presenterebbe sintomi gravi da Coronavirus. Il Cavaliere ha fatto sapere pubblicamente di essere risultato positivo a Covid-19 il 2 settembre, ma ha assicurato anche di non presentare alcun sintomo.

Come lui anche i figli Barbara e Luigi sono risultati positivi al tampone, e la fidanzata Marta Fascina. Dopo il ricovero al San Raffaele una nota del suo staff – riportata da La Repubblica – ha fatto sapere: “Il presidente Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all’ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni”.

Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele: le sue condizioni

A quanto pare il ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano sarebbe stato fatto “in via precauzionale” dopo che nella giornata del 3 settembre l’ex premier avrebbe manifestato qualche sintomo influenzale. Il cavaliere sarebbe comunque arrivato in ospedale camminando autonomamente, e sarebbe stato ricoverato solo per sincerarsi che le sue condizioni non fossero gravi.

Insieme a Silvio Berlusconi sono risultati positivi anche la fidanzata (la deputata Fascina) e i due figli Barbara e Luigi, da lui incontrati nei giorni scorsi a Capri (e che, sembra, potrebbero essere stati la causa del contagio).

Le accuse contro Briatore

Nei giorni scorsi anche Flavio Briatore è risultato positivo al Coronavirus, e pertanto si è sparsa la voce che potesse esser stato lui a contagiare Silvio Berlusconi durante il loro incontro avvenuto in Costa Smeralda circa due settimane prima.

Dopo che Briatore era risultato positivo al tampone Berlusconi si era sottoposto a due tamponi consecutivi, entrambi risultati negativi. Sui social in tanti si sono comunque scagliati contro Briatore, contro cui si è aperta una vera e propria campagna d’odio (al suo Billionaire di Porto Cervo oltre 50 dipendenti sono risultati positivi al Coronavirus).