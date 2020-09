Scatti intimi rubati mentre era in barca, ma il fidanzato di Valentina Vignali ha scoperto tutto e la ragazza ha denunciato quello che ha definito: “Una persona che fa solo pena”.

Una vacanza con il fidanzato e le amiche quasi rovinata per colpa di un guardone che non si è limitato a osservare, ma ha anche fotografato. E’ quello che è successo all’influencer, modella e giocatrice di basket Valentina Vignali. Lo skipper che stava portando in barca per le Eolie lei e il suo gruppo di amici ha scattato parecchie foto di parti intime delle ragazze, ma è stato colto in fragrante dal fidanzato di Valentina, Lorenzo Orlandi, ed è stato denunciato dall’influencer che ha tenuto a precisare sui social: “Voglio precisarlo, la Sicilia è piena di posti stupendi e gente pura, la mia percezione è e sarà sempre questa”.

Valentina Vignali

Le foto in barca: cosa è successo

A Lipari Valentina, il fidanzato e 4 amici hanno affittato una barca insieme a uno skipper che li guidasse in mare. Peccato che sulla barca l’influencer e le sue amiche siano diventate le protagoniste di un servizio fotografico privato e soprattutto a loro insaputa.

Chi era il fotografo? Lo stesso schipper che con il suo telefonino avrebbe immortalato le parti intime delle ospiti proprio come ha ammesso Valentina sui social: “Dettagli di parti intime. Foto imbarazzanti, zoom sul seno e il sedere o in mezzo alle gambe, tutto in primo piano, mentre dormivamo o eravamo rilassate in mezzo al mare e al sole”.

Peccato che il fidanzato dell’influencer abbia visto, con la coda dell’occhio, uno di questi scatti. “Ero arrabbiatissima – ha raccontato Valentina -. Quando siamo arrivate in porto gli ho chiesto di mostrarmi la gallery dello smartphone. Non voleva, tentennava, poi ci ha dato il cellulare e abbiamo visto. Nelle chat di WhatsApp c’era uno schifo, decine di foto“.

Come se non bastasse infatti, lo skipper avrebbe anche mandato gli scatti ad alcuni amici. Il gesto ha fatto infuriare ancora di più Valentina che ha ammesso: “Ero troppo arrabbiata e l’ho gettato nel porto davanti a lui. So che ci sono foto che girano, ma almeno le sue sono in fondo al mare”.

Il commento di Valentina sui social

“Non voglio che questi momenti così belli insieme a Lorenzo e ai miei amici siano rovinati per colpa di una persona che fa solo pena”, questo è quello che ha affermato la giovane, in vacanza in Sicilia dal 29 agosto al 5 settembre. Ma ha anche voluto lanciare un messaggio nelle sue storie per sostenere le ragazze che, come lei, hanno vissuto momenti simili: “Denunciate, denunciate sempre quando qualcuno supera il limite”.

