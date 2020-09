L’ex premier Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Lo ha comunicato il suo medico Alberto Zangrillo. È asintomatico e in isolamento docimiliare.

Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Covid-19. A comunicarlo è stato il suo medico, Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex premier sarebbe “asintomatico, in isolamento domiciliare” stando alle parole di Zangrillo. Il tampone gli è stato fatto a causa del suo soggiorno estivo in Sardegna, dove è venuto a contatto con Flavio Briatore, anche lui risultato positivo al Coronavirus nelle ultime settimane, così come altri vip che hanno soggiornato per l’estate in Sardegna.

Covid-19: Silvio Berlusconi positivo come Briatore

Così come l’imprenditore e titolare della discoteca Billionaire Flavio Briatore è risultato positivo al Covid-19 alla fine di agosto, anche Silvio Berlusconi ha contratto il virus. I due si erano incontrati in Sardegna nel periodo estivo, come testimonia una foto postata sui social da Briatore, e rimbalzata in tutti i principali organi di informazioni, in cui sono insieme.

FLAVIO BRIATORE

Dopo la notizia che al Billionaire, la nota discoteca di Porto Cervo di proprietà dell’imprenditore, erano stati registrati più di 50 casi positivi al Covid, si era subito pensato che anche il suo titolare potesse essere positivo, cosa che è stata nei giorni successivi. Briatore è stato poi ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dove ha passato qualche giorno in isolamento, per poi essere mandato a casa dove è in quarantena fino a che il tampone non darà esito negativo.

Ora è arrivata la notizia che anche l’ex premier Silvio Berlusconi è risultato positivo al virus Sars-Cov-2. Contagio che va ricondotto al focolaio sardo che ha mietuto molti positivi, tra cui il pugile ex di Diletta Leotta Daniele Scardina e il ballerino di Ballando con le stelle Samuel Peron.