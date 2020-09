Dopo lo scandalo del trading online che aveva portato alla loro rottura, Rocco Casalino è stato paparazzato di nuovo con José Alvarez.

Baci ed effusioni in spiaggia per Rocco Casalino e il fidanzato cubano José Alvarez. A sorpresa i due sono stati paparazzati da Chi in Salento, e le foto sembrano confermare inequivocabilmente il ritorno di fiamma. La coppia si era separata pochi mesi fa dopo che Alvarez è stato travolto da uno scandalo legato alle sue operazione col trading online. Lui stesso aveva ammesso a La Repubblica: “Rocco non sapeva di questa storia, mi vedeva negativo senza però capire il perché. Lì è iniziato il nostro distacco, adesso è troppo tardi per tornare indietro“.

Rocco Casalino, ritorno di fiamma con José. Il sospetto di Dagospia: cosa non torna https://t.co/8GcIDdzg0w — noitre32 (@noitre32) September 1, 2020

Rocco Casalino e José Alvarez sono tornati insieme

Le foto di Chi di Rocco Casalino e José Alvarez in spiaggia in Puglia sembrano confermare definitivamente il ritorno di fiamma tra i due. La coppia si era separata alcuni mesi fa quando José era stato al centro di uno scandalo legato al trading online che gli era valsa una segnalazione all’antiriciclaggio. A seguire lo stesso Alvarez aveva affermato che in realtà lui e Casalino sarebbero stati in crisi da tempo e che quella sarebbe stata solamente la goccia in grado di far traboccare il vaso.

Rocco Casalino

L’avvistamento con Gabriele Rossi

Dopo la rottura dallo storico fidanzato cubano, il portavoce di Conte è stato pizzicato per le vie di Roma in compagnia dell’attore Gabriele Rossi (che a sua volta è da tempo al centro di un rumor che lo vorrebbe legato al collega Gabriel Garko). Tra i fan del gossip c’è anche chi ha ipotizzato che Casalino e l’attore potessero avere una liaison in atto, ma la voce non ha mai trovato conferma. Oggi, a smentire il rumor, ci hanno pensato le foto di Chi dei baci bollenti tra l’ex gieffino e il fidanzato cubano, che finalmente avrebbero ritrovato la felicità.