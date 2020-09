A soli 66 anni Susanna Avesani Pinto è scomparsa a causa di uno shock anafilattico. La famosa fashion consultant è stata punta da una vespa mentre era in piscina.

Il mondo della moda piange Susanna Avesani Pinto: la fondatrice di Avesani srl, pioniera dei buyer di moda, è stata punta da una vespa mentre si trovava in piscina nella sua villa sui colli piacentini. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimarla, per lei non c’è stato nulla da fare. I funerali si terranno a Milano (nella chiesa di Santa Croce in via Sidoli) il 5 settembre.

Susanna Avesani Pinto è morta: la tragedia

Amica intima di Giorgio Armani, Gianni Versace, e della famiglia Missoni, Susanna Avesani Pinto aveva fondato la Avesani Srl nel 1979 ed era considerata una delle consulenti di moda più influenti. La sua prematura scomparsa, causata da una puntura di vespa, ha commosso i tanti amici, fan e colleghi che l’avevano conosciuta nell’arco della sua carriera.

Susanna Avesani Pinto si sarebbe spenta – a quanto riporta il Corriere della sera – dopo 3 giorni di coma all’ospedale. Il quotidiano ha fatto sapere anche che prima di svenire per la puntura di vespa la donna sarebbe riuscita ad avvisare il marito, che immediatamente avrebbe allertato i soccorsi.

La vita privata della fashion consultant

Avesani Pinto era sposata con Silvio Pinto (figlio di Aldo Pinto, a sua volta sposato con la stilista Krizia). Il marito della fashion consultant, distrutto per la sua prematura e tragica scomparsa, l’ha ricordata con un’intervista al magazine MFF in cui ha dichiarato:

“Una donna speciale dalla grande carica umana, la cui scomparsa improvvisa ha lasciato uno shock profondo in amici di lunga data come Santo Versace, che la considerava di famiglia”.

A ricordare via social Susanna Avesani Pinto anche l’amica blogger Silvia Berri, che ha scritto per lei un lungo post carico di profondo cordoglio.

