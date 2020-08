Flavio Briatore è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano il 24 agosto dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Sembra che le sue condizioni siano serie.

Mentre i contagi al Billionaire (il suo locale vip a Porto Cervo) continuano a salire, l’Espresso ha fatto sapere che anche Flavio Briatore sarebbe risultato positivo al Coronavirus. L’imprenditore sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano da lunedì 24 agosto: le sue condizioni sarebbero serie (stando a quanto riporta il giornale) ma non si troverebbe in terapia intensiva.

Negli scorsi mesi Briatore ha più volte criticato apertamente le misure restrittive imposte per l’emergenza Coronavirus, tra cui quella di chiudere le discoteche. Fatalità ha voluto che proprio nel locale di sua proprietà i casi positivi tra i membri dello staff fossero oltre 50.

Briatore si trova all’ospedale San Raffaele ma per il momento non ha rilasciato dichiarazioni in merito alle sue condizioni di salute. L’imprenditore sarebbe risultato positivo al Coronavirus e per il momento sembra che le sue condizioni siano “serie”, ma non si troverebbe in terapia intensiva.

Nei mesi scorsi Briatore si è espresso più volte – spesso scatenando polemiche – contro l’operato del Governo e il Premier Conte, responsabile a suo avviso di aver attuato misure restrittive in grado di mettere in ginocchio l’economia del paese. L’imprenditore non aveva preso bene neanche la normativa riguardante la chiusura delle discoteche, attuata nelle scorse settimane dopo che nuovi focolai hanno iniziato a manifestarsi in tutta Italia (e in particolar modo in Sardegna).

Proprio nel locale di proprietà di Briatore, il famoso Billionaire di Porto Cervo, i membri dello staff risultati positivi sarebbero oltre 50.

La quarantena a Monte Carlo

Per il momento né Briatore né la sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci, hanno fornito conferme o smentite riguardanti le condizioni di salute dell’imprenditore. I due hanno mantenuto buoni rapporti dopo la separazione (avvenuta nel 2017) e hanno trascorso insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus. L’ex coppia è rimasta in auto-isolamento con il figlio Nathan Falco nella lussuosa casa di Briatore a Monte Carlo.