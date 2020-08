52 membri dello staff del Billionaire, il locale di Flavio Briatore a Porto Cervo, sono risultati positivi al Coronavirus.

Il 17 agosto il Billionaire di Flavio Briatore è stato costretto a chiudere dopo che alcuni membri dello staff sono risultati positivi al Coronavirus. Dopo una settimana dalla chiusura i casi accertati sono oltre 50. Il 9 agosto era stato ospite del locale anche Sinisa Mihajlovic, risultato poi anche lui positivo al virus.

Sui social si è scatenato un putiferio contro Briatore, che nei mesi scorsi ha più volte criticato il governo per le misure restrittive imposte per cercare di contenere l’emergenza. “Piange il cuore vedere un’economia trucidata così da gente che non ha mai fatto un c*zzo nella vita”, aveva detto Briatore in un video sui social, mentre in un’intervista ad Adnkronos ha affermato:

“Volevano trovare un capro espiatorio simbolico e l’hanno trovato nelle discoteche. Come la vedono loro, sembra che questo virus agisca solo di notte e non di giorno”.

FLAVIO BRIATORE

Flavio Briatore: i contagi al Billionaire

Flavio Briatore è stato costretto a chiudere il Billionaire a metà agosto, e intanto i contagi tra membri dello staff e frequentatori del locale continuano a salire. Un decreto del governo ha stabilito la chiusura delle discoteche dopo che sul web, in molti, hanno denunciato gli assembramenti incontrollati e la mancanza di mascherine in alcuni locali notturni. Poche settimane fa al Billionaire era stato ospite Sinisa Mihajlovic, risultato poi positivo a Covid-19.

“Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori”, ha scritto la moglie dell’allenatore prendendo le sue difese sui social. In Sardegna in tanto impazzano le polemiche dopo che i casi di Coronavirus risultano essere in forte aumento rispetto ai mesi precedenti.

I vip tornati dalle vacanze positivi al Coronavirus

Mihajlovic non è l’unico ad essere tornato dalle vacanze risultando poi positivo a Covid-19. Come lui anche Antonella Mosetti, Federico Fashion Style e l’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati, sono risultati positivi al Coronavirus. Molti di loro hanno trascorso le vacanze proprio in alcuni dei posti più in della Sardegna, dove hanno iniziato a diffondersi nuovi focolai.