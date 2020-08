Il padre del sindaco di Bergamo Giorgio Gori è scomparso a 91 anni. L’uomo, Alberto Gori, è stato dirigente alla Montedison.

La famiglia Gori-Parodi è stata colpita da un tragico lutto: il padre del sindaco di Bergamo Giorgio Gori (marito della famosa conduttrice Cristina Parodi) è scomparso all’età di 91 anni, dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia. Albero Gori era stato dirigente della Montedison. Tra i tanti ad esprimere la propria vicinanza al sindaco di Bergamo durante questo momento doloroso vi è stato il governatore Attilio Fontana, che in un tweet ha scritto:

Esprimo a nome della Lombardia e della Giunta le più sincere condoglianze al Sindaco di Bergamo Giorgio Gori per la perdita del papà Alberto. — Attilio Fontana (@FontanaPres) August 23, 2020

Giorgio Gori: morto il padre Alberto Gori

Dopo aver fronteggiato la grave emergenza che ha colpito la città di Bergamo a causa della pandemia da Coronavirus, Giorgio Gori ha dovuto convivere con uno straziante lutto: il padre Alberto è scomparso il 23 agosto. Il 25 si terranno i funerali nella chiesa di Sant’Alessandro in Colonna.

Giorgio Gori

Alberto Gori è stato dirigente alla Montedison e ha avuto tre figli: Giorgio, Marco e Andrea. Dal 1970 lui e la sua famiglia erano tornati a vivere a Bergamo (città natale sua e della moglie, Mamma Gavazzeni) dopo un periodo di trasferimento a Marghera.

L’emergenza Coronavirus a Bergamo

Le immagini dei camion incaricati di portare via le salme di coloro che sono scomparsi a Bergamo a causa del Coronavirus hanno fatto il giro del mondo. Nel pieno dell’emergenza sono stati tanti gli artisti e i personaggi tv che hanno espresso la loro solidarietà alla città così duramente colpita dal virus. Cristina Parodi, moglie del sindaco, ha più volte preso le difese di Giorgio Gori via social mettendo a tacere gli haters:

“Non si è mai fermato un attimo dall’inizio di questa epidemia. Lavora dal mattino alla sera sempre in prima linea, come se questo virus non potesse toccarlo. Sono preoccupata per lui, ma so che non potrei mai convincerlo a fermarsi”, aveva scritto la conduttrice in un commento su Instagram, e aveva aggiunto: “Sono fiera di un sindaco che sta aiutando la città a risollevarsi”.