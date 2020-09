Georgina Rodriguez era appena approdata al lido e stava posando per i fotografi. Ma un particolare ripreso al suo arrivo non è passato inosservato!

Georgina Rodriguez arriva impeccabile alla Mostra del cinema di Venezia. Il suo ingresso al porto è accompagnato da tantissimi scatti dei fotografi che la chiamano e vogliono immortalarla nel suo completo di Ermanno Scervino e lei di certo non se lo fa ripetere due volte. La modella e fidanzata di CR7, ex protagonista di Sanremo 2020, si è messa in posa per farsi fotografare ma le è sfuggito un dettaglio divertente… aveva ancora attaccato il cartellino!

Il particolare sotto la giacca di Georgina

Il completo pantalone taglio uomo firmato Ermanno Scervino le stava a pennello, bianco in doppio petto, perfetto con la sua carnagione e i capelli corvini. Le dava un’aria da vera e propria diva, con una bellezza paragonabile alla eterea Monica Bellucci.

Peccato per quel piccolo particolare: in molte foto postate sul web, e anche nel video che ha condiviso su Instagram, si vede chiaramente il cartellino attaccato con una spilla da balia sull’interno della sua giacca.

La gaffe ha strappato un sorriso a molti, rendendo più normale una Mostra del cinema meno sentita anche a causa del grande limite del “numero chiuso”, senza pubblico e con un numero di ospiti quasi dimezzato rispetto alla norma.

Georgina Rodriguez alla Mostra del cinema

La fidanzata di Cristiano Ronaldo, diventata ambitissima dopo la partecipazione a Sanremo 2020 con Amedeus, è stata invitata a Venezia per partecipare alla prima del cortometraggio di Pedro Almodovar, The Human Voice. Protagonista del corto, registrato in tempi record dopo il lockdown, è una splendida Tilda Swinton che ha fatto impazzire il red carpet all’apertura con la sua mascherina d’oro a forma di farfalla. Tilda ha poi ricevuto, sempre la stessa sera, il Leone d’Oro alla carriera.