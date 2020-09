Marica Pellegrinelli ha parlato per la prima volta a cuore aperto della sua rottura con l’ex marito, Eros Ramazzotti.

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti sono stati senza dubbio una delle coppie più belle ed unite dello show business italiano, ma nel 2019 – come un fulmine a ciel sereno – i due hanno annunciato la loro separazione. La modella poco tempo dopo era stata paparazzata per la prima volta in compagnia di Charley Vezza, motivo per cui molti fan di Eros le si erano scagliati contro (a difedenderla era intervenuto proprio l’ex marito).

Questa volta è stata la stessa Marica Pellegrinelli a confessare per la prima volta al Corriere della Sera i retroscena di quella dolorosa rottura: “Gli amori non finiscono. Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene e se non ti porta a essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma. Il nostro è stato un legame molto bello, ci siamo dati tanto”, ha dichiarato la modella.

Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli

Pellegrinelli e Ramazzotti: la fine dell’amore

L’annuncio della separazione tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti (sposati dal 2009) è giunta come un fulmine a ciel sereno, senza che i motivi dietro la decisione dei due fossero mai resi noti. “La nostra separazione è una cosa privata. Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarci”, ha ribadito Marica Pellegrinelli al Corriere della Sera.

Stando a quanto rivelato dalla modella i due si sarebbero lasciati pacificamente (specialmente per il bene dei due figli, Gabrio Tullio e Raffaella Maria) ma il loro amore si sarebbe trasformato in qualcosa di diverso. Dopo la rottura lei si è legata a Charley Vezza, e la prima paparazzata dei due ha scatenato un putiferio in rete. A difenderla era intervenuto proprio Eros Ramazzotti (che aveva spiegato a mezzo social quanto Marica Pellegrinelli fosse una brava madre e quanto il loro affetto fosse rimasto immutato), seguito dalla figlia maggiore Aurora.