Dopo Barbara e Luigi anche la figlia maggiore del Cavaliere, Marina Berlusconi, è risultata positiva al Coronavirus.

Oltre all’ex premier Silvio Berlusconi anche i tre figli Barbara, Luigi e Marina Berlusconi sono risultati positivi a Covid-19. A quanto riporta l’Ansa Marina Berlusconi è risultata positiva alla malattia dopo diversi tamponi negativi e già da una settimana si troverebbe in isolamento con la famiglia nel suo appartamento milanese. La figlia dell’ex premier non presenterebbe sintomi e starebbe continuando a lavorare da casa.

Marina Berlusconi positiva al Coronavirus

Ancora è mistero su chi sia stato il primo contagiato a casa Berlusconi: la settimana scorsa sono risultati positivi sia l’ex premier sia i due figli Luigi e Barbara, seguiti oggi da Marina Berlusconi (figlia maggiore del Cavaliere e di Carla Elvira Lucia Dall’Oglio).

Marina Berlusconi

I tre figli di Silvio Berlusconi non presenterebbero sintomi gravi della malattia, mentre l’ex premier è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele in via precauzionale. La Repubblica ha fatto sapere che, secondo i medici, i prossimi giorni saranno decisivi per capire quale sarà l’evoluzione della malattia per l’ex premier.

La visita di Briatore nella villa di Berlusconi

Nelle scorse settimane Flavio Briatore – poi risultato positivo a Covid-19 – si era recato a far visita a Silvio Berlusconi nella sua villa in Sardegna. L’incontro era stato rivelato dal proprietario del Billionaire con uno scatto a mezzo social.

Quando Berlusconi è risultato positivo al virus – pochi giorni dopo lo stesso Briatore – in tanti hanno accusato via social l’imprenditore di aver sottovalutato il pericolo della malattia, esponendo se stesso e gli altri a un grave pericolo. Briatore ha affermato in un’intervista al Corriere della Sera che non sarebbe stato lui, a suo avviso, a contagiare a Berlusconi. Stando alle indiscrezioni riportate da IlSole24ore, anche tra i figli dell’ex premier ci sarebbero state tensioni una volta scoperta la positività al virus del Cavaliere.