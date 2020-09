Beatrice Valli e il compagno Marco Fantini sono stati derubati a Venezia, dopo la sfilata sul red carpet della 77esima edizione della Mostra del cinema.

Beatrice Valli nell’occhio del ciclone. Dopo la polemica sul meme a Nunzia De Girolamo e l’utilizzo singolare della mascherina a Venezia, l’ex protagonista di Uomini e Donne è anche diventata vittima di un furto insieme al compagno Marco Fantini. La coppia ha denunciato l’accaduto sule storie di Instagram, raccontando quello che è successo nella loro stanza.

Furto a Beatrice Valli e Marco Fantini

I preziosi gioielli e abiti indossati dalla bella influencer e dal compagno Marco Fantini, firmati Georges Hobeika e Ramikadi, hanno fatto gola non solo agli appassionati della moda e della Mostra del cinema, ma anche ad alcuni malviventi.

Dopo la sfilata a La Biennale infatti qualcuno si sarebbe intrufolato nella stanza della coppia, rubando vestiti e accessori, per una somma totale considerevole. Beatrice su Instagram ha affermato: “Sono venuti a rubare tutto quello che avevamo” e ha raccontato di come i ladri abbiano distrutto l’intera stanza per essere sicuri di aver recuperato tutti gli oggetti di valore.

Le gaffe di Beatrice Valli a Venezia

L’influencer da oltre 2 milioni di follower su Instagram non sembra aver passato un bella edizione al lido, nonostante sulle storie di IG affermi: “L’importante è che sia finito tutto bene”.

Infatti la neo mamma, oltre che dai ladri è stata presa di mira sul web per un meme, ricondiviso da Beatrice che metteva in confronto il suo red carpet con quello dell’ex parlamentare Nunzia De Girolamo. L’influencer sotto al meme ha scritto: “Quando ordini su internet” vicino al suo scatto e “Quando ti arriva a casa”, accanto alla De Girolamo.

Inoltre alcuni haters l’hanno criticata per come ha indossato la mascherina chirurgica mentre si dirigeva verso il red carpet: volante e tenuta con una mano all’altezza di naso e bocca. La Valli tuttavia si giustificata, sempre su Instagram, con queste parole: “Sono stati due minuti di passeggiata. Ho fatto tampone e sierologico con esito negativo e ho tenuto la mascherina in quel modo per non far cadere gli orecchini e non rovinarmi il trucco. Polemiche inutili visto che tanti non avevano neanche la mascherina e non hanno fatto il tampone”.