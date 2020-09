Il calciatore argentino Maxi Lopez attacca Wanda Nara e la accusa per la positività dei suoi figli, che vivono proprio con la ex moglie.

Querelle tra Maxi Lopez e Wanda Icardi per i figli. L’ex marito della showgirl ha smentito Wanda che, dopo la positività del marito Mauro Icardi, aveva assicurato che tutto il resto della famiglia avesse fatto il tampone, risultati negativa. “Questa donna è un’incoscente! Le avevo detto che non doveva andare a Ibiza”!

L’accusa di Maxi Lopez a Wanda Icardi

“Stiamo tutti bene. Il risultato del mio test è negativo (non ho il Covid), come quello dei bambini. La nostra condizione è buona”. Queste le parole di Wanda in un post su Instagram, dopo i rientro dalle vacanze con la famiglia.

Parole tuttavia smentite con rabbia dall’ex marito e attaccante argentino Maxi Lopez. “L’ho avvisata che tutti quelli che tornavano da Ibiza erano contagiati! Ho due figli positivi per colpa sua!”.

I figli di Maxi e Wanda positivi al Covid e anche…

I bambini positivi sono i più piccoli: Benedicto avuto nel 2012 e Costantino nato nel 2010, mentre il più grande, Valentino classe 2009, è risultato negativo. Maxi e Wanda si sono lasciati nel 2013 e, da quel momento, non scorre buon sangue tra loro. Per ottenere il divorzio sono finiti in tribunale, dove si sono accusati a vicenda di tradimento e dove sembra che sia spuntato il nome di Mauro Icardi, ora marito dell’ex modella ma al tempo amico e compagno di squadra di Maxi.

I due piccoli Lopez non sarebbero gli unici, nella famiglia di Wanda, ad aver contratto il Covid. Maxi Lopez avrebbe rivelato che anche il papà di Mauro Icardi, Juan, è risultato positivo come la figlia minore della coppia, Isabella Icardi. Sembra che Wanda abbia deciso di non rispondere all’ex, continua a pubblicare storie su Instagram i suoi momenti di relax, senza preoccuparsi delle accuse.