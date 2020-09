Il tempo è ormai agli sgoccioli per le nozze di Elettra Lamborghini e dj Afrojack, e ovviamente per il suo addio al nubilato l’ereditiera ha deciso di non badare a spese.

Un minivan a tema “Bride to be” con tanto di gadget personalizzati rosa fuxia ha accolto Elettra Lamborghini e 15 ospiti (tra amici e amiche dell’ereditiera) per portarli nella splendida Tenuta e Borgo San Domenico a Sant’Angelo in Formis, dove l’allegra brigata si è lasciata andare a balli e festeggiamenti. Il party di addio al nubilato è durato per ben 3 giorni, e il finale è stato una grande festa in stile Miami. Non sono mancati giri in barca, cene eleganti e tuffi in piscina.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/elettramiuralamborghini/?hl=it

Elettra Lamborghini: l’addio al nubilato

Per il suo addio al nubilato Elettra Lamborghini non ha certo badato a spese: la festa è durata per ben 3 giorni e lei e i suoi amici sono stati ospiti della splendida Tenuta e Borgo San Domenico. Per il gruppo sono state organizzate splendide cene a tema (di cui una in stile Miami, con una splendida tavolata fuxia, e un’altra in barca nella splendida cornice di Capri) e pomeriggi di relax e divertimento in piscina. Ovviamente non sono mancate neanche le serate all’insegna della musica e del divertimento, con tanto di balli e “bar” personalizzato per l’ereditiera (recante la scritta “Elettra” sul bancone).

Elettra Lamborghini

Le nozze con Dj Afrojack

Elettra Lamborghini ha fatto sapere ai suoi fan che tutti gli ospiti del suo addio al nubilato sono stati sottoposti al tampone per il Coronavirus prima del loro arrivo alla festa, e che lo stesso varrà per gli ospiti del suo matrimonio. Le nozze con Dj Afrojack dovrebbero svolgersi il 26 settembre in una splendida villa scelta dall’ereditiera grazie ai consigli del suo fidato Enzo Miccio, wedding planner del grande evento.

