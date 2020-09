I fan di Francesco Gabbani sono insorti via social contro Selvaggia Lucarelli per un suo commento al vetriolo contro il cantante.

Selvaggia Lucarelli ha commentato in maniera sarcastica l’esibizione di Francesco Gabbani ai Seat Music Awards 2020 (avvenuta il 5 settembre 2020 all’Arena di Verona) scrivendo: “Già Gabbani è un guitto scarsissimo, se poi lo fai salire su un palco dopo #Mahmood gli fai davvero del male”. Il suo post su Twitter non è stato apprezzato dai molti fan del cantante, che hanno replicato a mezzo social con commenti piccati contro la giornalista. “Peccato che abbia vinto due Sanremo e che venda milioni di dischi”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Questa come la leggi la leggi è davvero orripilante”.

Già Gabbani è un guitto scarsissimo, se poi lo fai salire su un palco dopo #Mahmood gli fai davvero del male. #SeatMusicAwards2020 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 5, 2020

Selvaggia Lucarelli contro Gabbani: l’ira dei fan

Francesco Gabbani è finito suo malgrado nel mirino di Selvaggia Lucarelli, che via social ha scritto un commento al vetriolo contro il cantautore per la sua esibizione ai Seat Music Awards 2020.

Selvaggia Lucarelli Francesco Gabbani

L’esibizione di Gabbani è avvenuta dopo quella dell’altro ex vincitore del Festival di Sanremo, Mahmood, che evidentemente la giornalista avrebbe preferito. Sui social i fan di Gabbani hanno preso le difese del cantautore insultandola apertamente: “Ho capito, non capisci un tubo nemmeno di musica”, ha scritto un utente tra i commenti al post della Lucarelli.

Gli artisti al Seat Music Awards

Francesco Gabbani ha vinto ben due edizioni del Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2016 e nel 2017. Mahmood ha vinto invece l’edizione del Festival di Sanremo del 2019 con il suo brano Soldi. Entrambi gli artisti si sono esibiti al Seat Music Awards, il cui conduttore d’eccezione è stato il collega Nek. Oltre Mahmood e a Gabbani hanno preso parte all’evento anche Achille Lauro, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Diodato, Marco Masini, Malik Ayane, Francesco Renga, Ghali, Max Pezzali e moltissimi altri.