L’attrice racconta i dolori della sua vita, dall’alcolismo alla diagnosi di sclerosi multipla, fino alle violazioni fisiche in adolescenza in un libro di memorie.

Selma Blair ha scritto un libro di memorie, Mean Baby, in cui racconta la sua infanzia, il problema dell’alcolismo e la diagnosi di sclerosi multipla. Una vita molto dolorosa quella dell’attrice che ha deciso di rivelarne i dettagli anche alla rivista People.

Le dichiarazioni di Selma Blair

Come riporta TG Com24: “Senza l’alcol forse non sarei sopravvissuta, era un conforto, sin da bambina, per superare l’ansia, il dolore, e non so come ho fatto a ‘funzionare’ quando bevevo e andavo alle elementari, alle medie e poi alle superiori e all’università...” L’attrice racconta di aver ricorso all’alcol fin da piccola per alleviare i dolori della malattia che gli è stata diagnosticata più tardi, la sclerosi multipla.

Una foto dell’attrice

A causa della sua dipendenza, ormai sconfitta, in adolescenza Selma Blair racconta di essere stata violata più di una volta dai ragazzi perchè era “troppo ubriaca per dire le parole “Per favore, no”. E ancora rivela: “Il desiderio di bere più che potevo, il più spesso possibile, è rimasto con me e non mi ha lasciato andare per più di 20 anni”. Poi svela il motivo che l’ha fatta smettere di bere: “Ho mescolato alcol e farmaci e questo mi ha fatto perdere i sensi e mi ha portato a dire e fare cose di cui mi pento profondamente Per fortuna mio figlio dormiva con suo padre con le cuffie..“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG