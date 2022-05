La nota cantante si sbottonata su molti argomenti relativi ai suoi 40 anni di carriera ma non solo, ha svelato anche un dettaglio sulla sua vita sentimentale.

Cristina D’Avena, in occasione di un’intervista al Corriere della Sera, ha raccontato della sua carriera ma anche del suo compagno, che non fa parte del mondo dello spettacolo. La cantante si è mostrata estremamente riservata sulla sua vita privata ma ora parla per la prima volta rivelando dettagli inediti.

Le rivelazioni di Cristina D’Avena

Cristina D’Avena

Come riporta Today, la bella cantante si sbottona un po’ di più sul suo compagno rivelando un dettaglio inedito. Durante l’intervista Cristina D’Avena dichiara: “No, non dica il nome!, che in questo momento c’è maretta e non vorrei che cambiasse la situazione. Sono riservatissima”. Sembra, dunque, che tra di due le cose siano un po’ complicate in questo periodo ma può succedere in un rapporto che dura da tantissimi anni. Massimo Palma è infatti, il fidanzato storico della cantante, che non fa parte del mondo dello spettacolo e che D’Avena non vuole esporre ai riflettori.

Sul fatto di non aver avuto figli e se le mancano, la cantante risponde: “No e spero che non diventi un rimpianto“, ha confidato: “Ogni tanto mi chiedo come sarebbe stato se ne avessi avuto uno“. Del fidanzato di Cristina si sa davvero molto poco. Massimo Palma è titolare e responsabile dell’agenzia di spettacolo Crioma s.r.l. che lavora anche con la sua fidanzata. La cantante durante una vecchia intervista, riportata da Today, dichiarava: “È un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG