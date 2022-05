La cantante ha sfoggiato un abito che mostra il suo splendido fisico e perfettamente adeguato al tema del matrimonio con il fratello.

La bellissima Ariana Grande ha rubato decisamente la scena al matrimonio del fratello che si è sposato con Hale Leon. La cantante, testimone di nozze, ha sfoggiato un look graffiante con un reggiseno nero e una gonna dello stesso colore in velluto.

Il fantastico look di Ariana Grande al matrimonio del fratello

Di certo la pop star non è passata inosservata con un look che ricorda la principessa Leila in Star Wars. In effetti, non è un caso perchè il matrimonio del fratello era proprio ispirato ai noti film fantasy. Una mise di tendenza che tiene scoperti mostrando le sue meravigliose forme.

Ecco la foto del look di Ariana

Il look è stato confezionato dalla stilista Vera Wang Haute Couture che lo ha concepito proprio per Ariana Grande. Come riporta Vanity Fair: “Una provocante mise a due pezzi per l’artista. Bralette scolpita in lamé nero, con le coppe unite da una sottile striscia trasparente, e, per il sotto, una gonna, anche questa in lamé nero, caratterizzata da un vertiginoso spacco. A completare il tutto un fiocco nero con cui ha legato i capelli. Era impossibile passare inosservata durante il matrimonio del fratello, festeggiato il 4 maggio, lo stesso giorno dello “Star Wars Day“.

Insomma, la bellezza della cantante è stata valorizzata ancora di più da questo abito graffiante in stile Guerre Stellari che ha conquistato i suoi fan.

Riproduzione riservata © 2022 - DG