Una foto social e tante critiche. Barbara D’Urso è finita nel mirino degli haters dopo uno scatto pubblicato su Instagram. Cosa è successo.

In queste settimane si è tanto parlato di lei in ambito lavorativo. Non sono ancora cessate, infatti, le indiscrezioni sul suo addio a Mediaset nei prossimi mesi. Eppure, Barbara D’Urso, in questo caso, è riuscita a far discutere per altre motivazioni. Per la precisione per uno scatto social in cui, oltre ad un mazzo di fiori, mostra una scollatura importante. La sua…

Barbara D’Urso attaccata sui social

Barbara D’Urso

Non ha mai badato tanto al giudizio altrui e, siamo sicuri, anche in questo caso la buona Barbara D’Urso si lascerà entrare da un orecchio e uscire dall’altra ogni critica. Sui social, la nota conduttrice televisiva ha pubblicato una foto in cui si vedono dei fiori ma anche una importante scollatura che sembra proprio essere la sua. “Peonie e cuore”, ha scritto la donna con tanto di emoticon di un cuoricino.

Una foto che senza dubbio ha avuto una vena provocatrice e seducente come è sempre solita essere la splendida 65enne. Peccato che non tutti i suoi seguaci abbiano apprezzato.

Sebbene nei commenti allo scatto ci siano tanti apprezzamenti, è anche vero che sono altrettanti gli insulti e le critiche. Qualcuno ha scritto, infatti: “Non ti smentisci mai”, “Sempre lì vai a parare”. Altri utenti, tra i quasi tre milioni che la seguono, hanno scritto: “Poco elegante”, “Sempre peggio”.

Insomma, la foto della showgirl non è piaciuta ad alcuni elementi ma siamo convinti che Carmelita sia comunque rimasta soddisfatta del suo operato, ovvero aver attirato l’attenzione generando moltissime reazioni. Non resta che attendere i successivi post che, quasi sicuramente, vedranno altre foto molto simili a questa recente.

Di seguito il post Instagram della D’Urso pubblicato in queste ore con i vari commenti ricevuti dai fans e dagli haters:

Riproduzione riservata © 2022 - DG