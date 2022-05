Arriva già un premio per Blanco e Mahmood all’Eurovision: i due hanno vinto il Best Lyrics Awards. Anche Damiano dei Maneskin approva.

Arriva già un primo verdetto dall’Eurovision 2022 e per l’Italia è dolcissimo: Blanco e Mahmood hanno vinto il ‘Best Lyrics Awards’ per la loro canzone ‘Brividi’. Per i colori italiani si tratta di un clamoroso bis visto che la passata annata erano stati i Maneskin a trionfare. A tal proposito è arrivato sui social anche il commento di Damiano, frontman appunto del gruppo.

Blanco e Mahmood vincono il Best Lyrics Awards: le reazioni

Come anticipiato, l’Italia trionfa già all’Eurovision. Blanco e Mahmood, vincitori del Festival di Sanremo 2022 e ora in gara all’Eurovision Song Contest 2022 in rappresentanza appunto del nostro Paese, hanno trionfato con la loro canzone ‘Brividi’ vincendo il ‘Best Lyrics Award’, un premio che viene assegnato al miglior testo della canzone, assegnato da Eurostory, un magazine online dedicato all’evento.

Credit: Brunetti

Il successo del binomio italiano è, di fatto, un bis per i colori nostrani in quanto l’anno scorso questo stesso riconoscimento era toccato ai Maneskin con ‘Zitti e buoni’, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2021.

A proposito del gruppo rock, il frontman Damiani ha voluto dare subito un primo commento. Sui social, precisamente su Twitter, eccolo commentare: “We’re getting used to it”, ovvero “Ci stiamo facendo l’abitudine”.

Alla faccia delle critiche piovute nelle scorse ore, quindi, Blanco e Mahmood si portano a casa un primissimo successo che, chissà, non possa essere di buon auspicio anche per la vittoria finale dell’Eurovision 2022. I bookmakers, per ora, li indicano come secondi sul podio, dietro alla favoritissima band ucraina Kalush Orchestra che si è esibita martedì sera. Ma fino alla votazione finale con la premiazione che sarà sabato, non è detta lpultima parola.

Questo il post Twitter di Damiano dei Maneskin sul successo dei colleghi italiani:

We’re getting used to it https://t.co/S2wupqeiXp — Damiano David (@daviddamiano99) May 11, 2022

foto in copertina: credits Brunetti

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG