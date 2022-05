La fidanzata di Damiano dei Maneskin Giorgia Soleri ha raccontato la sua battaglia contro la vulvodinia e la neuropatia del pudendo.

Anni di battaglia per far riconoscere la vulvodinia e la neuropatia del pudendo come malattie certificate. Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, ha parlato a ‘Oggi è un altro giorno’, programma Rai condotto da Serena Bortone, della sua battaglia contro questo male che la affligge da quando aveva 16 anni.

Giorgia Soleri: la vulvodinia, il dolore e la diagnosi

Maneskin

“Vita meravigliosa e dolorosa. Saper prendere poi quel dolore e renderlo positivo, per sé e per gli altri è qualcosa di bello ed è stata la mia ancora di salvezza”, ha esordito la Soleri iniziando a parlare delle sue problematiche di salute”.

“La mia lotta contro la vulvodinia e la neuropatia del pudendo? Ho avuto un ritardo diagnostico di otto anni. La media è sui 4-6 circa in Italia. Questa malattia viene spesso passata come psicosomatica e spesso i problemi psicosomatici vengono definiti di serie b”. Proprio sulle sue problematiche: “Prima di tutto ne soffre una donna su sette. I sintomi sono tanti. La malattia è iniziata come una cistite per me. Avevo urgenza a minzionare. Spilli e bruciature. Come se mi bruciassero con una sigaretta sulla vulva”.

“Io ho iniziato a stare male a 16 anni ma la diagnosi mi è stata fatta a 24. Ne parlavo poco e non avevo una diagnosi. Non averla ti fa nascondere questa cosa. I medici mi dicevano che era l’ansia, che dovevo cambiare partner e cose simili. Faccio psicoterapia da un sacco di anni. Ma la prima volta in cui ho parlato apertamente di questa problematica è stata solo dopo la diagnosi”.

Le parole della Soleri nel post condiviso su Twitter dall’account ufficiale di ‘Oggi è un altro giorno’:

“Non avere una diagnosi non ti fa legittimare il dolore nemmeno a te stessa”@giorgiasoleri racconta la sua battaglia contro la vulvodinia #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #12maggio pic.twitter.com/QHpGHUgMMv — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) May 12, 2022

L’amore con Damiano

“Competizione tra me e Damiano? No, in amore non c’è competizione. Se non riesci ad essere felice per chi ti sta affianco che amore è?”. E ancora: “Se ho mai immaginato che lui e i Maneskin potessero arrivare dove sono arrivati? Sì, non ho mai avuto dubbi. Lui è uno su un milione. Loro quattro sono persone estremamente talentuose che hanno creato un universo”, il commento della ragazza.

Di seguito le parole della Soleri sul fidanzato in un post Twitter di ‘Oggi è un altro giorno’:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG