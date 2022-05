Stefano De Martino e suo figlio Santiago protagonisti della campagna pubblicitaria Emporio Armani per la collezione uomo e bambino.

Attraverso un post su Instagram e una serie di stories, Stefano De Martino, ex ballerino di Amici e ormai noto conduttore televisivo, ha mostrato come, insieme a suo figlio Santiago, avuto dalla relazione con Belen Rodriguez, sia stato scelto per una nuova campagna pubblicitaria Emporio Armani.

Stefano De Martino e Santiago per Emporio Armani: video e racconto

Stefano De Martino

Stefano De Martino e suo figlio Santiago sono i protagonisti dell’ultima campagna pubblicitaria realizzata da Emporio Armani per la collezione uomo e bambino. Sui profili social del presentatore ed ex ballerino di Amici è possibile guardare un breve filmato di sintesi in cui, oltre a vedersi alcuni capi della collezione, l’uomo racconta il suo rapporto col piccolo.

Nel video pubblicitario, infatti, De Martino racconta la sua esperienza da genitore: “L’intimità che coltivo con mio figlio sicuramente non l’avevo con mio padre, anche se lui mi ha amato tanto quanto io amo Santi, ma non aveva modo forse di esprimerlo. Io sono un padre diverso. Non credo ci siano padri e madri esemplari. Credo che ognuno di noi diventa genitore e poi un po’ improvvisa. Cerchiamo di fare un po’ meglio e di essere un po’ meglio: essere la versione aggiornata di quello che sono stati i nostri genitori”.

Nel video pubblicato invece sui profili social Armani, il racconto dell’ex ballerino prosegue: “Essere figlio di due genitori che fanno un lavoro così particolare credo non sia semplice. Ho avuto paura in passato che Santiago fosse oggetto di troppe attenzioni, però è una cosa con cui faccio i conti. Ho capito nel tempo che non posso essere un filtro costante per mio figlio. Non posso filtrargli la realtà: ho provato a dargli gli strumenti giusti per avere una chiave di lettura giusta e per far sì che anche le cose più crude della vita riesca ad affrontarle nella maniera più opportuna”.

Nel filmato pubblicato, le immagini dei due di alcuni anni fa quando Santiago era più piccolo. “Parents Talks. Due chiacchiere con gli amici di Emporio Armani sul mestiere più difficile del mondo”, ha scritto De Martino nella didascalia del video.

Di seguito il post Instagram di De Martino con tanto di filmato di intro per la campagna pubblicitaria Emporio Armani:

Riproduzione riservata © 2022 - DG