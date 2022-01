Tornata dalle sue vacanze in Uruguay, è tempo per Belen di accontentare qualche richiesta del figlio Santiago, come aprire un profilo su Tik Tok.

In queste ore, Belen Rodriguez tornata dall’Uruguay è tornata dai suoi due cuccioli, Luna Marì e Santiago, come vediamo nelle sue ultime stories su Instagram. Tra queste, c’è anche una storia in cui Belen annuncia che il piccolo di 8 anni, figlio di Stefano De Martino, ha chiesto di aprire un profilo su Tik Tok e lei gli ha dato il permesso.

Come capire se non è più innamorato di te: i segnali inequivocabili Scopri di più!

La showgirl ha voluto accontentare il bambino, che era tempo che chiedeva questa cosa. Ecco cosa ha detto: “Ieri mi ha chiesto il permesso di aprirsi Tik Tok, non so se è da irresponsabili, ma mamma glielo ha dato. Si chiama santiagodellavega1. Seguiteci, grazie!”

Non conosciamo l’opinione del papà, Stefano De Martino, sull’ingresso del ragazzino sul social amato da tutti i ragazzini ma poco importa, ora Santiago ha un profilo tutto suo ed ha già più di 5mila iscritti.

Santiago De Martino è nato 8 anni fa, dalla relazione con Stefano De Martino. Belen e Stefano, tra l’altro, proprio nelle ultime ore sono stati visti insieme all’aeroporto, quando lui è andato a prenderla una volta atterrata dall’Uruguay. Molti già pensano in un ritorno di fiamma, ma potrebbe essere semplicemente un incontro civile tra due genitori.

Riproduzione riservata © 2022 - DG