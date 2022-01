Belen e Stefano De Martino sono stati visti insieme all’aeroporto di Malpensa, novità sul loro rapporto?

Nuove foto di Belen Rodriguez e Stefano De Martino spuntano sul web e scattano subito le mille teorie che li rivorrebbero insieme. Le foto, pubblicate da Whoopsee, mostrano i due insieme, dopo l’arrivo della modella argentina a Milano dal suo viaggio in Uruguay.

Probabilmente, De Martino, padre di Santiago figlio che condivide con Belen, si è recato all’aeroporto per dare un passaggio alla Rodriguez, appena atterrata e tornata dal viaggio fatto con la sua best friend Patrizia. Le immagini ritraggono di due che tra una chiacchiera e un sorriso, portano i bagagli in auto e vanno via insieme.

Niente di strano, come qualsiasi famiglia normale Belen e Stefano hanno rapporti civili grazie al piccolo Santiago, che in queste settimane in cui la mamma è stata via ha trascorso molto tempo con il papà, tra Napoli, Disneyland Paris e Milano.

Ma ci sarà un ritorno di fiamma? È quello che si chiedono i fan della coppia, che ancora non hanno superato la loro rottura, avvenuta solo nel 2020, dopo 8 anni felici ma anche di tira e molla. Dopo la relazione con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto anche la piccola figlia Luna, Belen non dà segno di nuovi amori, che stia ripensando all’ex marito Stefano?

