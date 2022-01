Dalle ultime indiscrezioni, sembra che Meghan Markle e Harry siano stati invitati alla prossima Notte degli Oscar a Hollywood, ma lui avrebbe qualche riserva.

Il 27 marzo 2022 avrà luogo la cerimonia degli Oscar a Hollywood, l’evento più atteso dal mondo del cinema internazionale e pare che i Duchi di Sussex siano stati invitati. Meghan Markle e il Principe Harry, infatti, dovrebbero partecipare ma lui non è del tutto convinto.

L’ex attrice, infatti, non vedrebbe l’ora di sfilare sul red carpet, forse con la voglia di tornare nel suo mondo precedente, ma il consorte teme di imbattersi in Kristen Stewart. Harry, infatti, ha espresso questa perplessità nei confronti dell’attrice di Spencer, l’atteso film su Lady Diana diretto da Pablo Larrain.

Secondo una fonte vicina ai due, Harry non sarebbe molto a suo agio incontrando Kristen Stewart, non per ragioni personali ma semplicemente perché la star ha interpretato la mamma e, probabilmente, potrebbe anche vincere un premio per questo. Fonti vicine alla coppia hanno rivelato che Harry non avrebbe particolarmente gradito la pellicola in corsa per l’Oscar, ecco perché forse non vuole partecipare.

Rifiutare l’invito, però, potrebbe essere malvisto come un atto di protesta nei confronti dei produttori di questo film. Cosa deciderò di fare la coppia reale?

