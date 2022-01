Dopo essere risultato positivo durante le feste di Natale, Jovanotti è risultato negativo ed ecco come ha festeggiato insieme alla figlia.

Una gioia infinita per Lorenzo Jovanotti che, finalmente, è uscito dalla quarantena dopo essere risultato positivo al Covid-19 durante le feste natalizie. Il cantante ha festeggiato in famiglia, pubblicando però anche un video per i avvisare tutti i suoi fan sul suo stato di salute.

Il cantante romano, 55 anni, ha pubblicato su Instagram un video in cui condivide la gioia di essere negativo insieme alla figlia Teresa: “Anche questa è fatta! La risposta al tampone di ieri è arrivata stamattina ed è negativa. In realtà dopo il primo giorno con la febbre poi sono stato subito meglio e poi bene, come del resto è accaduto alle persone vaccinate che conosco e con le quali sono in contatto e che sono state contagiate. Alla notizia che potevo di nuovo abbracciare le mie ragazze ci siamo scambiati i regali di Natale”

La felicità negli occhi di Jovanotti e della figlia Terry è palpabile, finalmente dopo settimane lontani possono riabbracciarsi e soprattutto scambiarsi i regali di Natale. La figlia del cantante gli ha donato un paio di calzini di lana multicolore, fatti proprio con le sue mani, mentre la moglie Francesca un bellissimo tappeto, da aggiungere alla grande collezione di Jova.

