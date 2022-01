L’ennesima lite esasperata da Alessandro Basciano ha posto fine alla relazione tra il gieffino e l’ex tronista, proprio prima che Delia Duran entri nella Casa.

Tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano la storia sembra definitivamente chiusa. La decisione sarebbe stata presa proprio dal gieffino, con una reazione “sospetta” a delle dichiarazioni dell’ex tronista. Dopo la dichiarazione d’amore, il latin lover si sarebbe liberato per l’arrivo di Delia Duran?

Cosa è successo tra Sophie e Basciano

Tra Sophie e Alessandro Basciano, dopo l’ultima diretta del GF Vip 6 c’è stato un duro confronto. I due hanno litigato in sauna puntandosi il dito l’uno contro l’altro. Il gieffino non è convinto che l’ex tronista voglia davvero una relazione con lui e la modella non si sente sicura e a suo agio con lui per il suo modo di fare.

Quello che davvero ha meravigliato è la reazione eccessiva del latin lover della Casa che ha liquidato Sophie, senza troppi giri di parole con un “Ufficialmente io e te non stiamo più insieme“. Questo ha innescato la reazione della gieffina che è scoppiata in lacrime facendosi consolare dai suoi inquilini. La reazione di Basciano è sospetta e c’è chi pensa riguardi Delia Duran.

Infatti, proprio il gieffino aveva più volte detto che esteticamente la compagna di Alex Belli fosse il suo prototipo. Guarda caso, Basciano lascia Sophie poco prima dell’entrata di Delia di cui ormai il gieffino sospetta. Come andranno le cose?

