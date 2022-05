ALondra, senza vestiti e “vittima” di una perquisizione. Sono state ore decisamente sfortunate per Giulia De Lellis che ha raccontato sui social la sua disavventura partita da un volo perso. La modella e influencer ha cercato solidarietà e consigli da parte dei suoi seguaci dopo questo episodio davvero sfortunato.

Giulia De Lellis ha abituato i suoi fan a ben altri contenuti sui social. Questa volta, però, quanto postato su Instagram non ha nulla a che vedere con scatti sensuali o promozionali. La modella e influencer, infatti, si è trovata a fare i conti con una coincidenza di un volo aereo persa e anche con una perquisizione particolare.

La giovane, da quanto si apprende da Il Giornale, di rientro da un viaggio di lavoro a Formentera, si è trovata per sbaglio a Londra ma soprattutto ha dovuto fare i conti alla mancanza dei bagagli. La De Lellis ha perso le valigie ed è stata perquisita dalle autorità aeroportuali.

Una serie di eventi decisamente sfortunati che l’hanno portata a raccontare, anche per sfogare un po’ dello stress accumulato, quanto avvenuto ai suoi fan.

Giulia, dopo avere trascorso qualche giorno sull’isola spagnola per una campagna promozionale di un noto brand di moda, sarebbe dovuta volare verso un’altra meta, ma all’aeroporto è stata bloccata da uno spiacevole contrattempo. “Molte ore di viaggio mi aspettano”, aveva scritto nelle ore precedenti sui social. A distanza di qualche tempo, ecco però il fattaccio: “Fermate il gioco. Ho perso la coincidenza, i bagagli, la gioia. Tutto”.

La ragazza ha quindi spiegato cosa sia accaduto e dove si trovasse, confermando l’assenza di vestiti e soldi: “Sto cercando di capire con quale filosofia affrontare questa cosa: ho perso un pranzo di lavoro importante; non ho i miei bagagli; ho perso un evento importante; ho dimenticato il mio portafoglio, che dovevo recuperare nella coincidenza persa e non ho vestiti”.

La speranza è che possa presto tornare a casa e ritrovare la più completa serenità.

Di seguito, invece, le foto realizzare presumibilmente prima della disavventura e pubblicate sul suo profilo Instagram:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram