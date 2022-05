Eva Henger e Massimiliano Caroletti si riabbracciano dopo il brutto incidente in auto. La foto del loro tenero bacio è diventata virale.

In ospedale ormai da oltre dieci giorni, Eva Henger e Massimiliano Caroletti, inzialmente divisi in strutture diverse, hanno avuto modo di vedersi e riabbracciarsi dopo il terribile incidente stradale avuto. La coppia, ancora ricoverata a causa di brutte conseguenze a seguito dell’impatto in auto, ha condiviso in queste ore alcune foto del loro incontro ed in particolare di un bacio che sa tanto di sospiro di sollievo.

Eva Henger e Massimiliano Caroletti: il bacio in ospedale

Malattia Ospedale

Dopo il terribile incidente avuto, Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti, produttore 52enne, non avevano ancora avuto modo di incontrarsi essendo stati trasportati, inzialmente, in strutture diverse subito dopo lo scontro automobilistico.

Adesso, invece, le cose sembrano andare leggermente meglio e l’uomo ha condiviso sul social una foto in cui bacia la moglie stesa nel letto. L’incontro tra i due, dopo essere stati trasportati nella Capitale separatamente, è decisamente emozionante tanto da catturare tantissimi like e diventare virale.

Marito e moglie sanno di essere stati molto fortunati ad essere usciti vivi dal terribile incidente in auto avvenuto il 29 aprile in Ungheria e nel quale hanno perso la visa i due passeggeri dell’altro veicolo. Per questo il loro bacio, condiviso su Instagram, sembra proprio essere come un vero sospiro di sollievo per tutta la situazione.

I due, ad ogni modo, sembrano ancora molto acciaccati. “Finalmente dopo tanti giorni riesco di nuovo a baciarti .. ed è come il primo bacio che ci siamo dati! Ti amo immensamente vita mia”, ha scritto Massimilano Caroletti nel post che accompagna lo scatto. Nell’immagine sono ben visibili le braccia della 49enne, una fasciata e una col tutore perché fratturata, insieme ad una benda all’altezza del collo.

Di seguito il post Instagram di Caroletti col tenero bacio con la compagna:

Riproduzione riservata © 2022 - DG