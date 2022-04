Grave incidente in auto per Eva Henger che sarebbe ricoverata in ospedale con suo marito Massimiliano Caroletti.

La nota showgirl Eva Henger sarebbe in gravi condizioni a seguito di un incidente stradale. La donna si trovava in auto con suo marito Massimiliano Caroletti in Ungheria quando è stata appunto vittima di uno scontro probabilmente con un’altra vettura. La coppia ora sarebbe ricoverata in ospedale.

Eva Henger vittima di incidente stradale

Secondo quanto si apprende da Today che cita Alessandro Rosica, insider delllo showbiz romano, Eva Henger sarebbe rimasta vittima di un grave incidente d’auto mentre si trovava insieme al marito Massimiliano Caroletti.

Il fatto sarebbe avvenuto a Kaposvar, città dell’Ungheria, paese d’origine della showgirl e volto noto della tv anche italiana. “Le condizioni di Eva e Massimiliano sono parse subito complicate e sono stati trasportati di corsa in eliambulanza”, ha spiegato Rosica. Nello specifico sulle condizioni della coppia: “Eva questa mattina dovrà essere operata a gamba e braccio, mentre Massimiliano ha subito la frattura dello sterno! Per ora rimangono in ospedale sotto controllo! In bocca al lupo per una pronta guarigione”.

Al momento non ci sono altri dettagli sull’accaduto e neppure sulle reali condizioni della Henger e di suo marito.

Solamente un giorno fa, la nota modella e showgirl aveva pubblicato su Instagram un post in cui sembrava in splendida forma e dava, come è solita fare, qualche “massima”. “Buonasera bella gente. Si crede fortemente in quello che si spera veramente”, aveva scritto accompagnando la sua foto in pantaloni bianchi e top bianco molto sinuoso.

Questo il suo più recente messaggio social:

