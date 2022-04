Alessandra Mastronardi è stata beccata a Roma, da Diva e Donna, in compagnia di un uomo. Si tratta del suo nuovo fidanzato? Al di là delle ipotesi, negli scatti del giornale, si vede l’attrice forse mano nella mano con questa persona, di cui sarebbe anche già stata svelata l’identità.

L’attrice è stata paparazzata a Roma, in compagnia di un uomo. Lo annuncia Diva e Donna che ha anche pubblicato degli scatti dei due. Una foto dell’attrice su IG:

View this post on Instagram

Alessandra e l’uomo si starebbero tenendo per mano. E, visto che questo è un argomento interessante per il gossip, è stato diffuso anche quella che sarebbe l’identità dell’uomo: si chiamerebbe Gianpaolo e sarebbe un dentista molto famoso della Capitale.

Da diversi anni, l’attrice aveva una storia con l’attore inglese Ross McCall: i due sembravano molto affiatati e, da quanto si era compreso, prossimi al matrimonio. Le cose, però, sono cambiate e si sono lasciati, anche se qualcuno ha ipotizzato a causa di un terzo incomodo.

Ma la Mastronardi non ci sta e dice quanto segue: “Fortuna che è stata una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco, anche perché a quello ci pensano i giornali di gossip a quanto pare“.

