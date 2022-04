Grande discussione per la foto dell’astronauta Samantha Cristoforetti che saluta i figli e gli affida al padre prima della missione.

La capsula Crew Dragon Freedom ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale (Iss). A bordo, tutto l’equipaggio della missione Crew-4 composto da Samantha Cristoforetti dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e i suoi colleghi della Nasa Kjell Lindgren, il pilota Bob Hines e la specialista di missione Jessica Watkins.

Ma è stata l’italiana a far parlare, involontariamente, di sé. Il motivo è una foto che, per certi versi, non è stata molto digerita. La donna ha salutato i suoi figli lasciandoli nella mani del padre. Un’immagine che ha fatto tanto discutere.

Perché la foto di Samantha Cristoforetti fa discutere

Samantha Cristoforetti

La missione più grande sarà senza dubbio quella per la quale la Cristoforetti è partita nelle scorse ore. Ma anche sulla Terra, la donna deve combattere una grande lotta: quella di una madre in carriera che, ad alcuni, non va bene.

Ribadiamo bene, alcuni. Non tutti la pensano in modo negativo. Non tutti sono rimasti a quell’idea di cultura patriarcale che vuole la donna a casa ad accudire i figli e a cucinare i pasti per loro e per suo marito. Sì, perché la questione è proprio questa: quell’immagine dell’astronauta che saluta i suoi bambini e li affida al padre ha davvero scatenato una serie di luoghi comuni che ancora esistono.

Due genitori, uguali, con pari diritti e pari opportunità, a casa come a lavoro. Eppure, la Cristoforetti ha ricevuto tante critiche per la sua scelta. Perché, di fatto, sta lasciando al marito e padre dei suoi figli “il controllo della casa e della prole”, quello che per tanti dovrebbe essere un suo dovere, quello della donna.

Diversi si sono stupiti di questa foto, ma anche della normalità con la quale tutto sia nato. Eppure, questa dovrebbe essere la normalità. La normalità di una donna e di un uomo che collaborano e si aiutano per portare avanti le loro vite, insieme. Con parità di diritti, di doveri ed opportunità.

Quando queste immagine smetterà di far clamore, allora, forse, ecco che la “seconda” missione della Cristoforetti sarà portata a termine.

Di seguito uno dei tanti post social su Instagram in cui si comprende bene il motivo della polemica:

