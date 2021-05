Scopriamo cosa c’è da sapere sull’astronauta Samantha Cristoforetti: dalle curiosità alla vita privata, passando per la sua carriera nello spazio!

Samantha Cristoforetti è una delle personalità più note del mondo della scienza italiana: come in tanti sanno è lei la prima donna italiana ad essere andata nello spazio, e con la più lunga permanenza nella stessa missione. Nel 2014, infatti, è stata protagonista della missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana, rientrando nel giugno 2015. Inoltre nel maggio 2021 è diventata la prima donna europea a essere alla guida della Stazione Spaziale Internazionale. Scopriamo cosa c’è da sapere su AstroSam, dalle curiosità alla sua vita privata!

La biografia di Samantha Cristoforetti: il curriculum e la carriera

Nata a Milano il 26 aprile del 1977 (Toro), è originaria di Trento, luogo dove è cresciuta da bambina. Nel 1994 viaggia negli Stati Uniti per appronfondire i suoi studi dopo essersi diplomata e poi laureata in ingegneria aerospaziale a Monaco di Baviera.

Nel 2001, poi, viene ammessa all’Accademia di Aeronautica di Pozzuoli e nel 2005 consegue la laurea in Scienze Aeronautiche e diventa ufficiale del ruolo navigante normale. Poi si specializza negli Stati Uniti alla Euro-Nato Join Jet Pilot Training.

Dopo numerosi servizi, nel 2009 viene selezionata dall’ESA (Agenzia spaziale Europea) e la sua prima missione sarà anche quella che porterà per la prima volta una italiana nello spazio. La missione è durata 7 mesi e il suo rientro sulla terra è avvenuto il 12 febbraio 2015.

Nello stesso anno è stata nominata ambasciatrice UNICEF.

Samantha Cristoforetti

Nei primi giorni del 2020 Samantha annuncia al mondo di aver lasciato l’Aeronautica Militare. Alla base delle sue motivazioni sembrerebbero esserci alcuni punti di disaccordo che però non sarebbero stati diffusi in maniera esaustiva dalla Cristoforetti.

In ogni caso Samantha non ha abbandonato l’ESA, agenzia per la quale continua a prestare i suoi servizi. Nel maggio 2021 diventa capo della Stazione Spaziale Internazionale, succedendo a Luca Parmitano. È la prima donna europea a riuscirci.

Samantha Cristoforetti: 5 cose che non sai sull’astronauta

-È una grande appassionata di Star Trek.

-Dopo il suo rientro sulla terra dopo la missione sulla stazione spaziale, ha dovuto impiegare del tempo per riacquistare il senso dell’equilibro e riabituarsi al proprio peso: “Rientrare è più faticoso, la gravità pesa, è difficile stare dritti e all’inizio mi sembrava di avere addosso 500 chili. Ora mi fanno ancora un po’ male i muscoli. Bisognerà aspettare qualche mese prima di tornare alla normalità“, ha raccontato a Grazia.

-Durante la sua missione nello spazio ha realizzato alcuni video per spiegare ai suoi fan come cucinare in assenza di gravità. Inoltre, è stata la prima persona in assoluto a prepararsi un caffè espresso… nello spazio!

-Ha deciso di chiamare sua figlia Kelsey Amal, che significa “coraggiosa” e “speranza.”

-Durante la sua permanenza nello spazio, Samantha Cristoforetti ha aggiornato spesso i suoi fan con aneddoti e foto del suo viaggio tramite social e firmandosi come AstroSam, pseudonimo utilizzato da molti suoi fan.

La vita privata di Samantha Cristoforetti: la figlia e il marito

Samantha Cristoforetti è diventata mamma di una bambina, Kelsey Amal nata nel 2016, in Germania, a Colonia. L’astronauta ha deciso di mantenere il massimo riserbo sulla notizia, e infatti la nascita della bambina è stata rivelata soltanto nel gennaio dell’anno successivo.

Samantha Cristoforetti è sposata? No, tuttavia l’astronauta ha un compagno che si chiama Lionel Ferra,

Chi è il compagno di Samantha Cristoforetti, Lionel Ferra

Anche lui lavora per l’ESA e le sue origini, come si può intuire dal nome, sono francesi. Proprio come per il figlio, anche per quanto riguarda la loro storia Samantha non ama condividere molto!

Sappiamo però che oltre ad essere ingegnere, Lionel è anche addestratore degli astronauti a Colonia. Insomma, di certo i due hanno davvero molto in comune!

Dove vive Samantha Cristoforetti

Oggi Samantha vive con la sua famiglia a Colonia, in Germania, dove si trova il centro di addestramento per tutti gli astronauti dell’ESA. Dopo la sua infanzia trascorsa a Milano e gli anni di formazione in Trentino, lei e il compagno si sono stabiliti lì per motivi lavorativi.

Quanto guadagna Samantha Cristoforetti

Sono in molti a chiedersi quanto guadagna un astronauta, e secondo alcuni un avventuriero dello spazio arriverebbe a percepire cifre esorbitanti. Beh, niente di più falso! Samantha, come la maggior parte degli astronauti, guadagna all’incirca 5000 euro al mese.

Nell’ESA, inoltre, un astronauta all’inizio della propria carriera percepisce 4500 euro al mese, dopo il primo anno diventano 6000 euro e dopo il primo viaggio spaziale 7000.