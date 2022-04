Marica Pellegrinelli e William Djoko sono partiti alla volta di Amsterdam: per la coppia è la prima vacanza insieme.

Marica Pellegrinelli e William Djoko sono volati ad Amsterdam per un viaggio di relex e amore. Il dj e produttore conosce bene la città, dove si è esibito più volte per la sua attività musicale. I due sprizzano gioia da tutti i pori.

Marica Pellegrinelli e William Djoko: prima vacanza ad Amsterdam

La modella e il dj e produttore hanno scelto Amsterdam come città in cui passare il loro primo viaggio all’estero insieme. Djoko conosce bene la città dei tulipani, in quanto si è esibito più volte lì per fare musica. Un video dal posto:

La coppia è volata su suolo olandese il 27 aprile, giorno in cui nel paese si festeggiava il giorno del re. Un’occasione di festa e gioia che fa da sfondo al loro amore, immortalato da selfie e consacrato da dolci baci.

MARICA PELLEGRINELLI

Un giorno di festa

Il Komingsdag – ossia il giorno del Re – è stato celebrato in Olanda per celebrare il re Willem-Alexander, eletto nel 2013.

L’allegria è palpabile nelle storie postate dall’ex moglie di Eros Ramazzotti che sorridente e innamorata, dà la mano al suo fidanzato nelle varie storie postate.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG